La influencer que tuvo que vender sus pertenencias para pagar una multa a la DIAN

El mundo de los youtubers e influencers ha sido muy popular en los últimos años, sobre todo por las ganancias que deja y el reconocimiento a nivel nacional que conlleva. Sin embargo, no lo hace inmune a cumplir con las obligaciones de los ciudadanos.

Kika Nieto es una de las creadoras de contenido más conocidas a nivel nacional. En sus vídeos suele compartir rutinas de belleza, maquillaje, estilo de vida, su vida en pareja, entre otros temas. También ha sido reconocida por compartir sus opiniones un poco polémicas sobre la comunidad LGBTIQ+, la religión y la sexualidad.

Una multa de 300 millones de pesos

La creadora de contenido es muy activa en sus redes sociales, le gusta estar cerca de sus seguidores y contarles su día a día. Fue así cómo a través de sus historias de Instagram, la influencer contó que recibió una sanción por parte de la DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacional) por aproximadamente 300 millones de pesos y cómo esta situación le ha afectado tanto a nivel emocional como económico.

Kika es una de las influencers que más genera ingresos, pues, lo demuestra a través de sus redes sociales, los lujos de los cuales goza, como: Un lujoso carro, casa propia y sus viajes a lugares encantadores en los cuales suele hacer reels. A pesar de haber comunicado su percance con la entidad en sus redes, no aclaró la razón directa de la multa y está vendiendo varias de sus pertenencias para pagarla.

“Tuve que pagar una sanción muy grande a la DIAN y aunque me prestaron ese dinero, yo ese apartamento lo voy a vender, me duele, no saben cuanto, me parte el alma, lo que representa en mi vida”

Las redes no se hicieron esperar y ha recibido todo tipo de comentarios a favor y en contra de su situación.

“El karma cari recuerdo la polémica de ser lgbtifobicaaaaa y que los toleras”, “quiero ser funcionario de la DIAN y trabajar con el gobierno”, “karma y el plus de ser tan fastidiosa además”

Cabe anotar que no ha sido la única creadora de contenido sancionada por entidades como la DIAN, también personalidades como Yina Calderón, Yeferson Cossio, Luisa Fernanda W y Mariam Obregón por presunta publicidad engañosa.