Yina Calderón contó cómo Amparo Grisales la “trató como un cu” en audición de Yo Me Llamo

Yina Calderón es una de las influencers más polémicas a nivel nacional. Es muy activa en sus redes sociales y a través de ellas confesó que hace varios años participó en el programa transmitido todas las noches en el canal Caracol, “Yo me llamo”. Sin embargo, la creadora de contenido no dudó en despacharse en contra del programa y sobre todo con la jurado que la trato mal, Amparo Grisales.

Te puede interesar: Yina Calderón hizo versión de Guaracha de canción de Britney Spears y levantó polémica

Polémicas palabras

La ‘diva’ de la televisión colombiana, como es llamada, es uno de los jurados más polémicos y duros del programa, quien no duda en expresar su opinión acerca de la audición del personaje que tiene al frente. Yina contó que su participación no fue transmitida por el maltrato que sufrió en su presentación, obtuvo palabras hirientes por Grisales que no le permitieron continuar con la siguiente ronda.

“Hace unos años, cuando la guaracha no había llegado a mi vida ni nada, yo me presenté en Yo me llamo y esa señora me trató como un c*** y no me sacaron al aire de lo mal que esa señora me trató”

Resaltó que el jurado César Escola no le gustó su presentación, pero no la trato tan mal como lo hizo Amparo. También, destacó con cuál personaje decidió realizar la audición.

Lee también: Yina Calderón y Legarda tuvieron romance antes de que fuera pareja de Luisa Fernanda W.

Calderón compartió un video en el que aparecía ensayando para su presentación y decidió imitar a la peruana La Tigresa del Oriente. Usó un look representativo a la cantante con traje de animal print, peluca roja e intento imitar su tono de voz.

“Ahí les dejé para que no digan que no me lo mando como es. Ma***a es que hemos hecho de todo, de todo”

Las redes no se hicieron esperar y ha recibido todo tipo de mensajes, pero, sin lugar a dudas, varios internautas se ríen por sus locuras y aseguran que si se parece a la cantante peruana.

“Gina y sus cosas”,”Y mejor de todo es que si se parece”, “Igualita”, “Ella me cae bien, me río con sus locuras”, “Hay que reconocer que si se parece”.

Por último, la Dj resalta que ha realizado de todo y que no se arrepiente de sus decisiones, pues le han ayudado a resaltar y aprender.