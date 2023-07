Epa Colombia desata polémica con amenaza hacia Yina Calderón en su cuenta de Threads

Epa Colombia, conocida influencer y empresaria, vuelve a hacer noticia en los principales portales web por cuenta de una nueva polémica, esta vez por enfrentar nuevamente a a una de sus colegas y rivales, Yina Calderón.

No dejes de leer: Epa Colombia reveló el inesperado costo de los 80 diamantes incrustados en sus dientes

La colombiana ha aprovechado la nueva plataforma de Instagram, Threads, para expresar sus pensamientos de forma rápida. Sin embargo, uno de sus hilos ha generado un impacto inesperado al contener una amenaza directa hacia Yina Calderón, con quien ha estado en constante disputa en los últimos meses.

Es importante recordar que Epa y Yina solían ser amigas cercanas. Sin embargo, la relación entre ellas ha sufrido un deterioro significativo, lo que ha llevado a enfrentamientos públicos y constantes desacuerdos.

Te puede interesar: Yina Calderón reveló que fue víctima de un intento de robo; “casi nos matan”

En uno de sus más recientes hilos, Epa Colombia publicó la siguiente frase: "cómo me gustaría mechonear a Yina". Esta declaración generó una reacción colectiva en la plataforma, y obviamente llegó a Yina, quien no dudó en responder con una provocación: "Diga no más y nos vemos. Si quiere, envíeme su ubicación, porque yo no pierdo el tiempo en charlas, yo actúo".

La amenaza lanzada por Epa Colombia ha desatado una gran controversia y ha llamado la atención de los usuarios en Threads. Muchos han expresado su preocupación por la escalada de tensiones y han instado a ambas partes a resolver sus diferencias de manera pacífica y dialogando.

Lee también: Epa Colombia agradeció no haberse encontrado a Yina Calderón en evento: “Está loca"

Por el momento los seguidores de ambas personalidades están a la expectativa de cómo se desarrollará esta situación y si finalmente encontrarán una forma de resolver sus problemas de forma pacifica.