Se filtra el ganador de esta temporada de ‘MasterChef Celebrity’, ¿Quién es?

El programa culinario que tiene a varios espectadores conectados en las noches del canal RCN, cada vez se pone mejor, no solo por los retos que ponen a prueba los conocimientos de los participantes, sino también por la sal y pimienta de varias personalidades que conviven en la cocina.

Cada vez son menos los participantes que tiene la competencia, hace aún más interesante e intenso el ambiente dentro de la cocina. Muchos siguen sorprendiendo cada día con sus avances y platos gastronómicos. Hace algunas semanas se filtró que el canal RCN ya tendría a sus finalistas y dentro de este grupo seleccionado estaría el nuevo ganador de esta versión 2023.

Muchos especulan acerca de quién es el posible ganador, sus finalistas y el jugoso premio que se llevaría. Incluso antes de que se comenzará a transmitir en las noches, circulaba el nombre del ganador. Para muchos puede ser inesperado.

¿Quién es el supuesto ganador de ‘MasterChef Celebrity 2023’?

El nombre que circula desde hace varias semanas es el de Zulma Rey, pues, la competidora ha trabajado arduamente, pero ha pasado desapercibida por muchos.

La actriz sorprendió a todos en el más reciente reto de salvación en donde recibió todos los halagos posibles por parte de los jurados y también de sus compañeros. Zulma ha logrado destacarse en los retos individuales y ser aplaudida con los resultados. Aunque no ha sido nombrada como una de las competidoras más fuertes, se rumora que es la posible ganadora de esta versión.

La participante ha pasado por todos los estados posibles durante la competencia, desde fuertes enfrentamientos con colegas, hasta momentos cómicos con ella misma, pues, recientemente protagonizó un épico momento de risas.

Según se evidenció en la transmisión, Zulma creyó que su plato no lo presentaría y decidió comerlo mientras los demás presentaban sus platos, en efecto fue notado por la producción y los chefs decidieron llamarla, pero con toda la pena del mundo, la concursante presentó solo la mitad del plato. La cocina se llenó de risas y fue un momento bastante único dentro del programa y la producción misma.

Las redes no se hicieron esperar y el momento ha recibido todo tipo de comentarios, muchos cómicos y agradables por la situación.

"Zulma te amamosss", "JAJAJAJAJAJAJAJAAJJAA AY TE AMO", "Zulmita no me río porque fácilmente puedo ser yo", "Ay si me reí con Zulma! La amo"