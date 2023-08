Este fue el encontrón que tuvieron Claudia Bahamón y ‘Nela’ en ‘MasterChef Celebrity’

‘MasterChef Celebrity’ es actualmente uno de los ‘realitys’ más vistos en Colombia, según cifras de Kantar Ibope. Así mismo, el popular formato, ha logrado ganarse el corazón de los espectadores que no se pierden noche tras noche, la emocionante competencia creada por el canal RCN.

Cada capítulo enciende las emociones de los televidentes, quienes ansiosamente cuál será el reto que Nicolás de Zubiría, Jorge Rausch y Christopher Carpentier, le tienen preparado a los concursantes y así mismo, cuál será el plato con el que sorprenderán los famosos para evitar ser eliminados.

Debes saber: ¿Qué hacen con toda la comida que sobra en MasterChef?

En el más reciente capítulo del popular formato se vivió un momento de tensión entre la presentadora Claudia Bahamón y ‘Nela’ González a causa de un ‘encontrón’ entre ambas mujeres.

De acuerdo con la reconocida actriz venezolana, en una ocasión previa al más reciente desafío de cocina, experimentó una perdida de tiempo en la despensa que retrasó su proceso durante uno de los retos por culpa de Claudia Bahamón. Así lo dio a conocer ‘Nela’ durante una entrevista individual.

Así mismo, la actriz de 45 años confesó que a partir de ahora le prestará menos atención cuando la presentadora se acerque, pues siente que la presentadora no la deja concentrar a la hora de elegir los ingredientes para las recetas.

Debes leer: Se filtra el ganador de esta temporada de 'MasterChef Celebrity', ¿Quién es?

“No te quiero hablar. Después del reto anterior con las alcachofas, Claudia y yo no somos amigas", expresó Marianela. A lo que continuó: “me distrajo buscando las alcachofas, Claudia me decía: “cómo no las ves”. Me tiré cuatro minutos buscando unas alcachofas que no estaban”.

Por su parte, la presentadora decidió responderle con contundencia y bromeó diciendo que su “problema” con ‘Nela’ era difícil de solucionar. Además, sugirió de manera graciosa que, en el futuro, talvez, no la ayudaría más en la despensa.

"El problema contigo es difícil de arreglar y ya me rindo. Como dices tú: el público se dará cuenta que la loca es otra", fueron las palabras que expresó Bahamón finalmente.