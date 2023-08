Lele Pons pasó vergüenza con familia de Guaynaa cuando quiso hacer caliente videollamada

Lele Pons es una reconocida influencer venezolana que se ha robado la atención de millones de internautas por su autenticidad y su contenido humorístico. Su paso por el mundo digital le ha abierto las puertas para convertirse en una de las creadoras de contenido más destacadas e influyentes en los últimos años. Asimismo, se ha desempeñado como modelo, presentadora y cantante.

Actualmente, la venezolana cuenta con más de 50 millones de seguidores en Instagram y 17 millones de suscriptores en su canal de Youtube, en donde comparte no solamente videoclips divertidos, sino también momentos relacionados a su vida profesional y personal.

Ahora que está casada, muchos de los contenidos que hace Pons los acompaña con la presencia de su esposo, el cantante puertorriqueño, Guaynaa, quien la apoya incondicionalmente en la creación de sus clips.

La aparición del artista de música urbana en los videos de la humorista ha tenido gran acogida por parte de los espectadores e incluso han sido admirados por sus seguidores, quienes aman el trabajo que hacen cuando están juntos. Es justamente su cooperación en equipo lo que ha causado que millones de personas se sientan identificadas con su contenido, ya que la mayoría de ellos representan situaciones cotidianas que viven las parejas diariamente.

¡Qué vergüenza!

Recientemente, ambas celebridades publicaron en su cuenta de Instagram un videoclip que causó furor en redes sociales. La presentadora venezolana en busca de impresionar a su esposo con una ‘picante’ sorpresa por videollamada, terminó pasando pena en frente de la familia del puertorriqueño, pues no contaba con que la reunión virtual tendría varios acompañantes.

Por su puesto, ante este incómodo momento varios usuarios empezaron a reaccionar afirmando que habían vivido la situación y que se sentían identificados con la venezolana.

“Jajjajaja a todos nos a pasado 😂”, “Soy lele en la vida 🤣🤣”, “😂😂😂😂😂 no es por confirmar! Pero me ha pasado hahahahahaha”, “DIOS MIOOOOO NO DIRE QUIEN SOY”, fueron algunos de los comentarios.