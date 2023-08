Sin tapujos ‘Gema’ confesó el motivo por el cual lloraba en el ‘Desafío’

El ‘Desafío’ que mantenía a todos los colombianos conectados con el canal Caracol, llegó a su final. Los ganadores de esta versión fueron Aleja y ‘Sensei’ quienes lograron terminar la prueba, gracias a su fuerza y verraquera por obtener el título de los nuevos campeones de esta versión.

Desde un principio, ambos concursantes se perfilaron como favoritos para ganar el reality, por su parte ‘Sensei’ con el premio de 400 millones de pesos, quiere expandir su gimnasio e invertir en finca raíz, según dijo en un reciente entrevista con el programa ‘La red’ de Caracol. Mientras que Aleja quiere ayudar a su mamá a terminar de pagar el apartamento, obtener una camioneta y comenzar su empresa.

Una confesión que nadie esperaba

Sin embargo, otras personalidades y competidores resaltaron durante la competencia, como es el caso de Alejandra Ulloa, mejor conocida como ‘Gema’. Para nadie es un secreto que fue una de las participantes que más generó controversia durante el reality por resaltar sus opiniones y expresarlas a sus compañeros.

Uno de los detalles que más llamó la atención de ‘Gema’ y que muchos televidentes no entendían era su forma de expresarse llorando y pese a ser una de las competidoras más fuertes, “no hacía sino llorar”. Hace poco fue invitada al programa ‘Cómo amaneció Bogotá’ de la emisora Tropicana y no dudaron en preguntarle acerca de esta situación en particular.

La exparticipante confesó el motivo que muchos no conocían. Recién entró al reality, había acabado de perder a un ser querido, por lo que su forma de expresarse era llorando, sus fibras más sensibles estaban muy expuestas.

“Sí, lloraba mucho. Llegué súper cargadísima al 'Desafío' porque cuatro días antes mi tío se había muerto. Un día antes de irme al 'Desafío' le dije a mi papá – ‘Papi, prepárese porque cuando yo vuelva yo sé que mi abuelita ya no va a estar y viene un proceso muy fuerte para toda la familia’ –“

Aprovechó también para contar, que para ella competir en el ‘Desafío The Box’ era un sueño cumplido, pues, soñaba con llegar a ‘La Ciudad de las cajas’, sentía todo diferente, el aire, el aroma, la energía y una fuerza única.

Era una fuerza positiva pero era como otro mundo (…) Todo el tiempo que yo estuve en el 'Desafío', desde el día que entré mi corazón latía todos los días súper fuerte, mi pecho se movía muchísimo, ¿por qué? Porque estaba cumpliendo un sueño del alma”