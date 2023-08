Estos han sido los 10 ‘epic fail’ más icónicos de ‘Yo Me Llamo’

Desde el 2011 llegó a Colombia el formato de imitación ‘Yo Me Llamo’, donde cientos de personas audicionan para que un selecto grupo de tres jurados elijan al doble perfecto, de donde han salido personajes como Nicky Jam, Julio Jaramillo, Rafael Orozco, Nino Bravo, entre otros.

La nueva temporada tiene como jurados a Amaparo Grisales, Cesar Escola y Pipe Bueno; mientras que los presentadores Carlos Calero y Melina Ramírez son los encargados de la conducción del programa, donde también han trabajado Linda Palma, Jessica Cediel y Valerie Domínguez.

En la temporada nueve han llegado buenos artistas, pero otros participantes que han divido comentarios, han sido centro de críticas y hasta han protagonizado memes en redes sociales. Un ejemplo es una imitadora de Karol G que sonó pocos segundos y se llevó todos los botones rojos.

También se vio a Marbelle, quien cantó ‘Collar de perlas’ y aunque tenía la mejor energía en el escenario, se quedó sin aire mientras bailaba al ritmo de la tecnocarrilera.

A propósito de las carcajadas que los concursantes han hecho sacar a los televidentes y usuarios de las redes sociales, presentamos el top 10 de las peores audiciones de ‘Yo Me Llamo’, ¿cuántas recuerdas?

• Sebastián Yatra (2018)

El concursante fue entrevistado primero por Melina Ramírez, quien le preguntó en qué creía que se parecía y él dijo que creía que su aspecto físico. Luego en su audición no le fue bien, ya que lo único que le salió bien fue decir “Sebastián Yatra, Yatra, Yatra”, pues, aunque le dieron más oportunidades, no logró recordar la letra de la canción.

• John Lennon (2019)

Cuando se presentó, estaba Amparo Grisales, Cesar Escola y Jessi Uribe, quienes no dejaron de reír al ver al imitador que sonaba bastante desafinado; la primera en no aguantar más fue Grisales, además de cantar mal, no sabía pronunciar el inglés.

• Beyonce (2020)

La pinta del concursante que decidió imitar a Bayonce sacó de onda a los jurados, quienes le dieron la oportunidad de cantar y hasta lo apoyaron, luego de ver el baile que hacia para cantar ‘Halo’; sin embargo, otro que no hablaba inglés y de apariencia no le atinó a nada.

• Anuel (2020)

El participante causó risa entre los colombianos por su personificación, cantó ‘Quiere beber’, pero ninguno de los jurados le aplaudió su talento. Comentó que lo ensayó por más de un año, pero esto no le bastó.

• Shakira (2021)

Un hombre se caracterizó de Shakira y empezó con un movimiento de cadera que sorprendió, pero cuando empezó a cantar ‘Ojos así’, los jurados empezaron a hacer caras, dándole tres negativas para que no avanzara en la competencia. Al terminar solo le envidiaron algunos movimientos.

• Helenita Vargas (2021)

Una de las artistas favoritas de Amparo Grisales es Helenita, pero la concursante no tenía absolutamente nada de la gran artista, que además era amiga de la también actriz. No pasaron ni 5 segundos, para que le dieran un rotundo no, aunque intentó cantar otra canción.

• Raphael (2021)

El imitador de Raphael interpretó en ‘Yo Me Llamo’ la canción ‘Amor mío’, pero su voz no resulto ser lo que esperaban, pues se trató de una mujer que se disfrazó del artista, pero contó que lo imitó porque su madre fallecida era fanática de este artista.

• SIA (2021)

Con una peluca y gran caracterización, la mujer empezó a cantar sin pista de fondo, pero intentado hacer coreografía, sin embargo, el desafine fue impresionante y luego la concursante intentó imitar a Amparo Grisales, logrando sacar de sus casillas a la jurado.

• Mario Bross (2023)

Uno de los personajes que más causaron polémica en la reciente temporada es el imitador de Mario Bross, que decidió hacer el sonido del conocido videojuego. Luego, siguió con un remix, pero solo hizo reír a Pipe Bueno, mientras que los otros no entendían que pasó.

• Feid (2023)

Uno de los artistas que se ha catapultado en el último año es Feid, por eso varios imitadores intentaron llamarse como él, pero no les bastó. Los movimientos exagerados y los gritos sorprendieron a los jurados que dieron un rotundo NO. Luego de atrevió a imitar a César Escola y los dejó sin palabras.