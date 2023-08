Jessica Cediel: Así se ve sin maquillaje y con preocupante alergia en su piel

Jessica Cediel es una de las modelos y presentadoras colombianas más conocidas a nivel nacional e internacional. Cediel hizo parte del programa matutino ‘Muy buenos días’, bajo la dirección de Jota Mario Valencia. El haber participado en el programa le permitió abrir camino internacionalmente, haciendo parte de la cadena de Estados Unidos, Telemundo.

La modelo es bastante activa en sus redes sociales, les gusta estar comunicada con sus seguidores y contarles sobre sus proyectos profesionales, experiencias personales, rutinas de belleza y algún material subido de tono.

No cabe duda que es una de las mujeres más hermosas, no solo por sus curvas de infarto, sino también por su carisma y personalidad cautivadora. Sin embargo, en las redes muchos se debaten entre el amor y el odio hacia la presentadora, debido a que no teme decir lo que piensa ni dar su opinión sobre algún tema de coyuntura.

Cediel en muchas ocasiones no le ha dado importancia o relevancia a lo que otros opinan de ella y goza de una tranquilidad para tratar con los llamados ‘Haters’.

Una alergia inusual

Recientemente, la presentadora de 41 años ha publicado a través de redes sociales que se encuentra preocupada por una extraña alergia que le salió en la cara. En su cuenta de Instagram le contó a sus 10 millones de seguidores la reacción que tenía en su piel y si alguno podría recomendarle algo para aplicarse en su cara.

En el video la presentadora mostró al detalle cómo tenía algunas zonas de su cara y cuello con el brote que aún no logra identificar que es.

“Miren, si ven todas las pepitas rojas, parce, tengo la cara llena de sarpullido”, también añadió, “Son cosas que solo le pasan al Chavo del ocho y a Jessica Cediel. Estoy toda brotada, miren, miren, miren”

Gracias a la aparición de esta alergia cediel ha preferido no maquillarse, pues, dice que prefiere mantenerse al natural y mostrar su mejor versión de sí misma.

“Ya llegué a la casa y me desmaquillé [...]. Ustedes saben que esta es mi mejor versión”

Por otra parte, se encuentra enfocada en su proyecto actoral por fuera del país, pues, quiere explorar más a fondo su faceta como actriz.

