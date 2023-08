¿Rubia o pelinegra?, Jessica Cediel sorprende con su look ‘Barbie’ Sirena

Jessica Cediel es una de las modelos y presentadoras colombianas más conocidas a nivel nacional e internacional. Cediel hizo parte del programa matutino ‘Muy buenos días’, bajo la dirección de Jota Mario Valencia. El haber participado en el programa le permitió abrir camino internacionalmente, haciendo parte de la cadena de Estados Unidos, Telemundo.

La modelo tuvo una de las relaciones más mediáticas de la farándula colombiana con el cantante de música popular Pipe Bueno. La diferencia de edad entre la pareja, fue tema de conversación entre los programas de entretenimiento y las redes sociales. Se creía que eran una de las parejas más estables. Sin embargo, finalizaron la relación.

Jessica es activa en sus redes sociales, les gusta estar comunicada con sus seguidores y contarles sobre sus proyectos profesionales, experiencias personales, rutinas de belleza y algún material subido de tono.

No cabe duda que es una de las mujeres más hermosas, no solo por sus curvas de infarto, sino también por su carisma y personalidad cautivadora. Sin embargo, en las redes muchos se debaten entre el amor y el odio hacia la presentadora, debido a que no teme decir lo que piensa ni dar su opinión sobre algún tema de coyuntura.

Cediel en muchas ocasiones no le ha dado importancia o relevancia a lo que otros opinan de ella y goza de una tranquilidad para tratar con los llamados ‘Haters’.

Un look muy al estilo Barbie

La belleza colombiana esta vez quiso sorprender a sus seguidores con un look muy sensual al estilo de la famosa muñeca de Mattel. Podemos ver que es una sirena, que encantó a sus casi 11 millones de seguidores en Instagram. Con un bikini dorado y una salida de baño en malla color hueso, la modelo quiso darle un toque más al estilo de Barbie, agregando una peluca larga rubia y unos lentes de contacto color azul.

Las redes estallaron y el video cuenta con alrededor de 125.424 reacciones y varios comentarios en donde aluden la belleza de la colombiana a sus 41 años, sus curvas de infarto y una personalidad arrolladora.

“Esta mujer es de las creaciones más bellas hechas por Dios, se pasa en serio”, “Esta niña, y no solo es monumentalmente bella, sino que su carisma e inteligencia son sorprendentes”, “Rubia o pelinegra, todo te queda bien”, “Te ves muy linda, pero definitivamente me enamoras más pelinegra mi Pocahontas bella”.

