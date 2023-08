Tacharon de mala paga a Yina Calderón, esta sería la millonaria suma que debe

Yina Calderón es una de las influencers más polémicas a nivel nacional. Su contenido ha generado amores y odios, pues, en varias ocasiones, la han tildado de sobrepasarse con su forma de ser y la han tildado de ‘showsera’. Yina siempre ha estado en el ojo del huracán, ya sea por sus videos o por sus opiniones polémicas frente a algunos personajes de la farándula nacional.

La empresaria es muy activa en sus redes sociales, pues, le gusta estar cerca de sus seguidores y los llamados ‘haters’ que no se hacen esperar y le llueven comentarios de críticas y burlas. En su Instagram suele compartir adelantos de sus proyectos o empresas y también algunos recuerdos de ‘Protagonistas de novela’.

Recordemos que la influcencer participio en el famoso reality del canal RCN ‘Protagonista de novela’. En donde gracias a él, saltó a la fama y toda Colombia la conoce. Desde el momento que Yina fue expulsada de la casa estudio, debido a una falta grave en contra de un compañero. La empresaria agredió físicamente a su compañero Juver Bilvao, lanzándole un cuchillo,sin embargo, el acto no pasó a mayores, pero la producción del programa optó por expulsarla de la casa estudio.

Un nuevo escándalo

Hace pocas semanas, el empresario Juan Roldán, artista y agente inmobiliario, fue entrevistado por el programa ‘La Red’. Allí confesó que la Dj le debía varios meses de arriendo y la única respuesta que había recibido por parte de ella, es que iba a entregar el local, una vez lo desocupara de todos sus productos y servicios.

Por otra parte, y según señala el empresario, la influenciadora firmó un previo contrato, el cual presenta una cláusula en la que especifica que fuera de los tiempos establecidos para entregar el local, se tiene que pagar una multa que corresponde a tres cánones del valor del arrendamiento. Yina hasta el momento no se ha pronunciado nuevamente con él, ni ha cancelado el valor, lo único hasta el momento es haber desocupado el local.

“Así Yina Calderón me dejó con esta deuda. Me tocó pagar 17 millones de pesos porque ella no lo quiso pagar… Y eso que ella dice ser muy exitosa, la deuda sigue subiendo y la muy descarada no es capaz de pagar sus deudas”