¿Por qué las canciones de V hablan de desamor? La historia detrás de sus letras

En los últimos días, Kim Tae-Hyung, mejor conocido como V, ha realizado diferentes actividades promocionales referentes al lanzamiento de 'Layover', el álbum con el que debuta oficialmente como solista.

El cantante de kpop anunció por medio de Weverse el cronograma de estas, que incluye el estreno de 'Love me again' y 'Rainy days', dos temas que pertenecen al álbum, junto a sus respectivos videos musicales.

Los seguidores del artista se preguntan a quién van dirigidas estas letras, las cuales tienen un tono melancólico donde el desamor es el protagonista, ya que V no comparte detalles de su vida privada, por lo que no ha hecho pública ninguna relación amorosa a lo largo de su carrera.

La realidad es que Kim Tae-Hyung, como muchos artistas, no escribe todas las canciones que interpreta. Por ejemplo, 'Love me again' fue escrita por Donghyun Kim, freekind, Gigi y Jinsu Park. Además, fue producida por freekind y Jinsu Park. Mientras que 'Rainy Days' fue escrita por Donghyun Kim, Frankie Scoca, freekind, Gigi y Masta Wu, y Frankie Scoca se encargó de la producción.

Para 'Layover', V trabajó junto a Min Hee-jin, la directora creativa de NewJeans y presidenta de ADOR, quien supervisó la música, las coreografías, el diseño y la promoción del álbum.

Hee-jin aseguró que para Rainy days "quería centrarme en el yo interior de V en lugar de su glamour exterior. Tenía estilos específicos de música que quería sugerirle a V, considerando su tono vocal y estilo. Tan pronto como escuchó la lista de canciones que hice para él, instantáneamente acordamos la dirección".

Video oficial de Rainy days de V

El video musical se grabó en el último piso del famoso edificio de Madrid, España, conocido como 'Torres blancas'. El lugar también ha sido utilizado como locación por parte de artistas como Duky y C. Tangana.

ES EL MISMO LUGAR DONDE DUKI Y QUEVEDO GRABARON DONT LIE MDLEKELWNENEK si no? NO!? TAEHYUNG Y DUKI PISARON MISMOS TERRENOS??# pic.twitter.com/rrGX6awdOg — abi aus (@fckvth) August 11, 2023

En la pieza audiovisual, V comparte escena con un perro pomeranian muy parecido a Yeontan, su mascota. Durante una transmisión en vivo en Weverse, Kim Tae-Hyung reveló que no fue posible llevar al perro a España para las grabaciones.

Letra en español de Rainy days

Días lluviosas

Estoy pensando en qué decirte

Ojalá supiera cómo encontrar el camino

De vuelta a ti en días lluviosos como este

Días lluviosos

Estoy pensando en ti, en qué decir

Ojalá supiera cómo encontrar el camino

De vuelta a ti en días lluviosos como este

Mirando mi teléfono

Estoy bien despierto

Esperando tu llamada

He estado solo, tal vez

Lo que está detrás de nosotros ahora

Todos los días lo pienso

El tiempo contigo fue asombroso

No he cambiado, aún soy el mismo

Sé que es muy tarde, pero

¿Podemos volver a ese momento de nuevo?

Días lluviosos

Estoy pensando en qué decirte

Ojalá supiera cómo encontrar el camino

De vuelta a ti en días lluviosos como

Días lluviosas

Estoy pensando en ti qué decir

Ojalá supiera cómo encontrar el camino

De vuelta a ti en días lluviosos

Recuerda cómo solía hacerte reír más

Aunque no tengo derecho a decir esto

Déjame compensar todo el tiempo que perdimos

Podemos empezar de nuevo, abrir todas las puertas

No me digas que se acabó

Podemos empezar de nuevo

Eres mi trébol de cuatro hojas

Sí, puedo sentir tu toque, recuerdo tu beso

Esas palabras dolieron, y te extraño

Días lluviosos

Estoy pensando en qué decirte

Ojalá supiera cómo encontrar el camino

De vuelta a ti en días lluviosos como este

Días lluviosos

Estoy pensando en qué decirte

Ojalá supiera cómo encontrar el camino

De vuelta a ti en días lluviosos como este