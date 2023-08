Mamá de Andy Rivera confesó la razón de su hospitalización; “Por dentro se está muriendo”

Andy Rivera es uno de los artistas más conocidos a nivel nacional en el género urbano. También es hijo del cantante y compositor de música popular colombiana Jhonny Rivera.

Inició su carrera a finales del año 2011 con el lanzamiento de su primer sencillo musical titulado, ‘En busca de ella’ producido por Pipe Calderón y Dj Kano. Sin embargo, su carrera se catapultó con el éxito ‘Te pintaron pajaritos’ junto a Yandar y Yostin, sencillo que supera los 50 millones de reproducciones en Youtube.

En el ámbito sentimental, al artista se le ha conocido dos relaciones públicamente. Daniela Duque, la mamá de su hija, y la segunda, la reconocida y sonada, la actriz Lina Tejeiro, con quien duró aproximadamente 9 años.

Según las declaraciones que brindó la actriz en el programa ‘Sin etiquetas’ de las creadoras de contenido Calle y Poche, la actriz confesó

“Estuve en una relación durante 9 años donde nunca me dieron mi lugar, donde estaba como en un segundo plano y yo no me sentía como lo que era: la novia y nunca me dieron el título de la novia”

Desde entonces la actriz y el artista se han alejado uno del otro y tomar rumbos diferentes.

Declaraciones preocupantes

Hace algunos días, el artista fue hospitalizado de urgencia y decidió compartir una foto en la camilla de la clínica de Medellín, diciendo que le tocó descansar. La situación desató muchas especulaciones y comentarios acerca de la salud del cantante.

Su papá, Jhonny Rivera, se refirió sobre la salud de su hijo, en donde se refirió que el tema lo había mantenido un poco familiar.

“Estoy un poco aburrido porque Andy está muy enfermo, está hospitalizado. No les había dicho, pero es por el mismo tema que él les ha venido contando en sus redes sociales”

Sin embargo, Rivera a través de una dinámica de preguntas y respuestas, le preguntaron sobre el tema y él dijo, que su hijo se encuentra en casa y en recuperación.

Por otra parte, la mamá del artista, Luz Mery Malagón decidió también hablar y confesó la verdadera situación de su hijo.

“La depresión no es broma, puede que veas a alguien sonriendo, pero por dentro se está muriendo”

Gracias a estas declaraciones, los internautas se preguntan por el estado de salud de Andy y si su salud mental se encuentra bien.