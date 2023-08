Esta es la lujosa mansión que está construyendo Ryan Castro

Ryan Castro, conocido por su nombre de pila Bryan David Castro, es uno de los cantantes antioqueños que ha logrado sobresalir en la escena musical por su destreza para abordar géneros como reggae, rap, reggaeton y dancehall.

Aunque sencillos como ‘Entre Nos’ y ‘Cositas al oído’ fueron los que sacaron al paisa del anonimato y lo lanzaron a la fama, la canción que lo llevó a ganar un reconocimiento a nivel nacional fue ‘Lejanía’.

A partir de ahí, se podría decir que la carrera de ‘El cantante del Ghetto’ empezó a crecer como espuma y se popularizó como uno de los artistas más destacados del género urbano en el país.

Fue su persistencia, pasión y destreza, las que llevaron al intérprete de ‘Ojitos Rojos’ a ingresar no solamente a la lista Billboard Global 200 con su sencillo ‘Mujeriego’ en el 2021, sino también a ser parte del Top 50 Global de Spotify con su canción ‘Jordan’.

Además de sobresalir en la industria musical, Castro se ha destacado en el mundo digital, pues ha logrado construir una comunidad de más de tres millones de personas en sus redes sociales, con quienes comparte proyectos profesionales y también detalles de su vida personal.

La mansión de ‘El cantante de la Ghetto’

Recientemente, el intérprete de ‘Monastery’ puso la caja de preguntas sobre la mesa para que sus seguidores interactuaran con él. La dinámica consistía en que los fanáticos preguntaran que querían ver de su galería de fotos y él las publicaba y comentaba acerca del momento.

En una de esas peticiones, uno de los internautas le dijo que mostrara la mansión que estaba construyendo, a lo que Castro respondió directamente con un comentario emotivo y sincero de lo que significaba este nuevo logro en su vida.

“Todavía no puedo creer que estoy construyendo eso, la mayoría del tiempo yo me la paso viajando y siempre que llego me asombro”

Asimismo, el artista colombiano confesó que la música es el motor que lo ha hecho salir adelante.

"Realmente, mi proceso en la música es desde cero y gracias a Dios salí adelante, siempre pienso si no hubiera salido adelante en la música qué sería de mí, me sorprendo con todo lo que me pasa…”