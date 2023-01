Emotivo: Ryan Castro regresó al colegio que lo vio crecer y dio un profundo mensaje

Ryan Castro se ha destacado como uno de los cantantes urbanos más reconocidos del género urbano, haciéndose de un nombre en los escenarios tras ubicar varios de sus temas en el podio de lo más escuchado en plataformas digitales.

Con éxitos como ‘Mujeriego’, ‘Jordan’, ‘Wasa Wasa’ y ‘Malory’, el cantante ‘del ghetto’ ha demostrado que tiene mucho por brindar, siendo escuchado en todas las discotecas a nivel nacional, siendo temas vitales para cualquier fiesta en las nuevas generaciones. Además de colaborar con grandes iconos como Blessd y Feid.

Bryan David Castro, como es su nombre real, también ha sido enfático en que es un cantante del barrio, por lo que a pesar de la fama que ha obtenido y de internacionalizar el mítico ‘Qué chimba SOG’, en cada oportunidad ha intentado regresar a los lugares que lo vieron crecer, demostrando que es un cantante de la gente.

Regresó al colegio donde estudió y no aguantó la emoción

El intérprete fue educado en un colegio público, más específicamente en la Institución Educativa Diego Echavarría Misas, en el barrio Pedregal de Medellín. Lugar donde se destacó por ser un joven un poco indisciplinado, pero siempre lleno de sueños y metas por cumplir, muy preocupado sobre como iba a ser su futuro profesional.

“En este colegio los profesores me educaron, me regañaron y me dieron toda esa disciplina que tanto me hacía falta… Qué bonito regresar y dejar ese mensaje de que somos iguales, el mismo estudiante de acá, de este colegio, que esta resonando en el mundo” expresó Ryan.

Del mismo modo aprovechó para adentrarse en su nostalgia y recorrer los pasillos del centro educativo, saludando a todos los niños y jóvenes que se acercaban a él para pedirle una foto o un simple abrazo.

También aprovechó para regalar algunos kits escolares a los estudiantes, y también el libro de ‘El Principito’, pues para él tiene gran significado.

“yo decía '¿qué voy a hacer de mí?' Entonces el barrio me apoyó, mis amigos del barrio me apoyaron, es mi raíz. Siempre trato de estar ahí… Elegí este libro porque tiene un mensaje muy especial; que cuando lleguen a la vida adulta no se olviden de lo que quieren y se lo quiero dar a los pela'os porque yo pasé por eso. por no saber qué hacer, pensar en que tenía que ayudar a mi familia y demás, pero eso sin olvidarme de mi sueño”

Motivó a los jóvenes del colegio a siempre perseguir sus sueños sin importar las adversidades, relatando también que en sus épocas de estudiante fue un alumno un tanto difícil, dando uno que otro dolor de cabeza a sus mentores.

Finalmente dio un show para todo el colegio con sus mejores temas y llenó de alegría tanto a las nuevas generaciones como a los docentes, de los cuales uno que otro lo recordaban con mucho cariño.

“A mí se me hincha el corazón, me siento la profe más orgullosa del mundo y lo más importante, que no se han olvidado del barrio, sus orígenes los tienen muy bien fundamentados y ese es el regalo más grande, saber que no se olvidan del espacio en el que crecieron y se formaron”, fueron las palabras de Nidia, una de sus maestras.