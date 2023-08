Karol G no aguantó la emoción en pleno concierto y se puso a llorar; esta fue la razón

Karol G, conocida popularmente como ‘La Bichota’, es una artista colombiana que ha consolidado una gran carrera musical. Algunos la consideran como una de las figuras femeninas más destacadas en su género.

Desde el anuncio de su tour ‘Mañana será bonito’, los seguidores de la artista estaban muy emocionados por asistir. Karol G inició su gira y ha tenido gran éxito.

El 19 de agosto, estuvo en Los Ángeles, en el ‘Rose Bowl’, un estadio que tiene capacidad para 80 mil personas. El concierto tuvo ‘sold out’, es decir, que todas las boletas fueran vendidas.

Karol G estuvo muy feliz por ello y por todo el apoyo que ha sentido en su carrera musical. Por eso, en pleno show, ‘la bichota’ se arrodilló en el escenario y se tomó varios segundos para expresar su agradecimiento por el apoyo de sus fans. Con la voz entrecortada, la colombiana abrió su corazón y dijo varias palabras emotivas.

“Siempre me preguntaba: ¿cómo iba ser posible llegar a esto? Yo sé que me dicen que yo soy una llorona y a mí no me importa, pero ¡miren ustedes esto!”, dijo inicialmente.

La artista estaba muy emocionada y no pudo contener las lágrimas. En medio de la ovación del público, la cantante se quebró y se tomó varios segundos para llorar.

Luego, se levantó y continuó con los agradecimientos, especialmente a quienes asistieron a su concierto.

“Yo les voy a agradecer toda la vida y que me den este momento a mí, a mi familia, que me está acompañando en este tour, a mis amigos”, agregó.

La artista continuará con su gira ‘Mañana será bonito’ el 25 de agosto en el estadio Hard Rock, en Miami. Sus seguidores en Colombia están a la expectativa por conocer cuáles serán las presentaciones que realizará en el país, pues aún no se conocen las fechas ni las ciudades en las que estará.

