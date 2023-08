¿Qué canción de Taylor Swift eres según tú fecha de nacimiento?

Taylor Swift tiene una canción para cada momento de nuestra vida, sus letras describen diversas situaciones en las que es muy fácil sentirse identificado.

Y no es para menos, ya que la cantante cuenta con casi 200 canciones en su repertorio. Las cuales conforman cada una de sus 'eras', presentes en 'The Eras Tour', gira que realiza actulamente.

A continuación, encontrarás la canción de Taylor Swift que representa a cada signo del zodiaco:

Aries

Las personas de este signo son valientes por naturaleza, con una actitud positiva que los caracteriza. Son líderes, seguros y con una personalidad fuerte.

Tienen como himno ‘Mastermind’, ya que se hacen cargo de su propio destino y aprovechan al máximo todas las oportunidades que se les presentan.

Tauro

Siempre tienen los pies sobre la tierra, son muy estables y realistas.Por lo que rara vez cambian de opinión.

‘Bejeweled’ los representa. La letra trata sobre recuperar el control, reconocer su propio valor y belleza.

Géminis

Son curiosos, con una actitud que atrae a los demás, pero les cuesta comprometerse en los diferentes aspectos de su vida. También, son muy indecisos.

Así que debes tomarte un momento para escuchar ’Blank space’, cuya letra narra de manera sarcástica los altibajos de una relación desde la perspectiva de una persona un tanto empoderada y consciente de la situación.

Cáncer

Se caracterizan por ser leales y confíar con facilidad en los demás, por lo que pueden empatizar casi con cualquier persona. También, son dramáticos por naturaleza, esto se debe a su gran sensibilidad.

Por lo que, sin dudarlo, ‘Love Story’ es su canción ideal. Un romance que no puede darse de manera natural por conflictos externos, en este caso el padre de la protagonista interviene, es quizás la cantidad mínima de drama que un cáncer necesita.

Leo

La confianza es su mayor cualidad, en consecuencia, tienden a ser muy egocéntricos. Siempre creen tener la razón y les disgusta que los contradigan.

Cuando escuchas ‘karma’ estás de acuerdo con Taylor, crees que todas las acciones tienen consecuencias y no se pueden evitar.

Virgo

Perfeccionistas, por lo que siempre buscan tener todo bajo control y ordenado. Además, son personas muy generosas y serviciales, siempre buscan ayudar a los demás, pero sobre piensan en el proceso.

‘It's me, hi, I'm the problem, it's me’, o eso crees. ‘Anti hero’ te representa, reconoces tus debilidades, pero sigues adelante a pesar de ellas. Así como Taylor lo retrata en la canción.

Libra

Son el signo más romántico del zodiaco, pero siempre evitan el compromiso. No les gusta el desequilibrio emocional y dudan constantemente de las personas que los rodean.

Entonces, ‘Cardigan’ es para ustedes, la canción habla de manera nostálgica sobre el primer amor, reflexionando en los errores que se cometieron. También detalla la rutina y esos pequeños detalles que hicieron que floreciera el amor, esperando que este vuelva.

Escorpio

Siguen sus ideales hasta el final, la pasión es su mayor característica por lo que demuestran un carácter muy fuerte. Cuando entran en confianza, pueden llegar a ser muy sensibles y comprensivos.

En ‘Look What You Made Me Do’, Taylor recuerda todos los problemas que ha enfrentado y cómo los ha superado, llegando hasta el final siendo fiel a sí misma, tal como lo haría un escorpio.

Sagitario

Siempre buscan aprender o sacarle provecho a todas las experiencias de su vida, confían fácilmente en las demás personas y nunca se niegan a la aventura.

Así que, definitivamente su canción es ‘Shake it off’, ya que esta habla de avanzar tras los problemas o las humillaciones que se presenten en el camino, y simplemente ‘sacudirlos’.

Leer más: Esta es la ciudad que cambiará su nombre en honor a Taylor Swift

Capricornio

Su prioridad son ellos mismos, tienen claros sus objetivos y no descansan hasta cumplirlos. Cuando se encuentran en confianza, muestran su verdadera personalidad, la cual tiende a ser encantadora.

Igual que Taylor en ‘No Body, No Crime’, del álbum 'Evermore', donde lucha hasta el final para encontrar justicia para Este.

Acuario

Ven el mundo de una manera diferente, por lo que pueden llegar a ser excéntricos. Les encantan los cambios y su libertad.

En ‘Invisible String’, Taylor habla de la fuerza invisible que conecta a las personas, la cual nos hace resistentes, nos brinda esperanza y alegría, tal como lo hace acuario.

Piscis

Viven en las nubes, la imaginación es su mayor cualidad. También se destacan por empatizar fácilmente y su sensibilidad.

¿Ya escuchaste ‘Sweeter Than Fiction’? Seguro te encantará, la canción se centra en el crecimiento personal y da un mensaje de aliento a todo el que la escuche.