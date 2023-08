Juliana Galvis confesó quién es la actriz de ‘MasterChef’ que no se soportaba: ¡Qué hueso!

‘MasterChef Celebrity’ es un programa culinario que ha tenido una gran acogida en el país. Cada una de las temporadas que han sido transmitidas han tenido un buen raiting, ubicándose en los primeros lugares.

La quinta temporada no ha sido la excepción. Los episodios han estado muy interesantes y los televidentes no pierden cada noche para saber qué pasa en cada reto.

Los ‘agarrones’ y las peleas no han faltado. Sin embargo, hay algunos conflictos que venían desde mucho antes de las grabaciones del programa. Así lo reveló Juliana Galvis, quien confesó que desde hace tiempo no se ‘aguantaba’ a Carolina Acevedo.

“Caro y yo… nosotras hemos trabajado muchas veces en la vida. Nos conocemos desde que yo empecé en la televisión. Estuve en muchos proyectos con Caro. Pero en los últimos años habíamos tenido unas diferencias y nos habíamos alejado. Y si tú me preguntabas: en el mundo, en la vida ¿quién no te cae bien? Yo decía: uff Carolina Acevedo. ¡Pucha! Y llego y Carolina Acevedo… ¡Esto es un chiste! Entonces ella muy querida llegó después de mí, me saludó; pero además, cuando empiezo a leer, me tocaba irme y devolverme todos los días en el carro con ella, porque era la misma ruta. Y yo decía ¡esto no puede ser! O sea, de verdad ¡qué hueso!”, contó Galvis, en entrevista con el programa ‘Bravíssimo’.

La actriz confesó que ella no esperaba que Acevedo estuviera en el reality. Al principio, fue muy difícil la convivencia; sin embargo, no ‘pasó a mayores’ y ella tomó la iniciativa de llevar las cosas de buena forma.

“Yo no quería dar boleta, porque no quería me empezaran a poner con Carolina a cocinar… Y cuando nos fuimos pa’ Cartagena, una noche le dije a Carolina: ¿Qué, nos tomamos un vino? (risas) Y estaba un poco más tranquila la situación. Le dije: ¿nos tomamos un vino? Me dijo: sí, claro. Y nos tomamos un vino y aclaramos todo. Y le dije: mire, esto fue lo que pasó, esto es lo que yo siento… Nos dimos un abrazo y desde ahí nos volvimos las más amigas, pero amigas de verdad, de corazón. Chuleamos las cosas ‘jartas’ (feas) que habíamos pasado y realmente nos volvimos cómplices”, detalló Galvis.

Luego de esta conversación, las actrices se convirtieron en grandes amigas. Actualmente, son muy cercanas y tienen una excelente amistad, algo que jamás se imaginaban.

“Hoy en día, que ya todos salimos de ‘MasterChef’, yo sigo hablando con Carolina. Se volvió mi confidente, mi cómplice, mis mejores amigas se ríen… porque sí nos volvimos muy amigas. Es una mujer súper especial”, concluyó Juliana.

