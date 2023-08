Brazaletes de amistad de Taylor Swift: Cómo hacerlos y qué significan

En el mundo del entretenimiento, es usual que las estrellas dejen una marca en la cultura popular a través de sus talentos artísticos y sus acciones fuera del escenario, como es el caso de Taylor Swift, quien ha cautivado a millones con su música, pero también ha tejido conexiones especiales a través de los conocidos brazaletes de amistad.

Estos accesorios han capturado la atención de los fanáticos por sus colores y su significado, son generalmente hechos de colores pasteles, brillantes y con letras que forman los nombres que representan a la comunidad de los ‘swifties’.

Suelen ser representativos de los álbumes o canciones; por ejemplo, las pulseras de color rojo pueden representar el álbum ‘Red’, mientras que las pulseras de color verde pueden representar a ‘Fearless’.

¿Qué significan?

Las pulseras de amistad se han convertido en un elemento popular de los conciertos de Taylor Swift. Los fanáticos suelen intercambiar pulseras con otros durante los conciertos, lo que crea un sentido comunidad y conexión.

Estos representan el amor por la música Swift, su mensaje de inclusión y su compromiso con sus seguidores alrededor del mundo.

Esta idea nació de letra de la canción ‘You’re on Your Own, Kid’, donde Taylor canta: “so make the friendship bracelets, take the moment and taste it. You’ve got no reason to be afraid”, que traudicido al español es “entonces, haz las pulseras de la amistad, toma el momento y saboréalo. No tienes por qué tener miedo”.

Taylor Swift ha compartido públicamente que los brazaletes de amistad son una manifestación tangible de sus relaciones y vínculos con amigos cercanos y colegas en la industria del entretenimiento. Cada brazalete se convierte en un símbolo de apoyo, camaradería y amor entre individuos. Swift ha regalado estos brazaletes a personas que han tenido un impacto positivo en su vida, y también los ha intercambiado con otros artistas como un gesto de admiración mutua. Cómo hacer un brazalete de amistad de Taylor Swift Hacer un brazalete de amistad es una actividad sencilla que puede disfrutarse con amigos y familiares, necesitarás los siguientes materiales: • Chaquiras o piedritas de colores brillantes • Piedras de letras para pulseras • Nailon elástico para bisutería • Pinza para bisutería o tijeras Este es el fácil paso a paso: 1. Corta un trozo de hilo de bordar de aproximadamente 60 cm de largo. 2. Haz un nudo en un extremo. 3. Ensarta las perlas con el diseño que desees, dejando volar tu imaginación. 4. Cuando tengas la cantidad de cuentas deseadas, haz un nudo. 5. Corta el exceso de hilo, ¡y listo! Para los fanáticos, estos brazaletes se han convertido en un símbolo de la autenticidad y la importancia de nutrir amistades genuinas y duraderas.

