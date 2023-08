Tiktoker de bogotá dice que tuvo un novio extraterrestre y contó la historia

TikTok es el lugar perfecto para encontrarse con todo tipo de perfiles e historias, tanto increíbles como graciosas e incluso extrañas. Recientemente, se ha vuelto viral un video a través de dicha plataforma que ha causado furor por la insólita historia, pues una mujer asegura que tuvo una cita con un extraterrestre.

En un sorprendente relato, que además está fuera de lo común, la tiktoker bogotana identificada como @legallybrunette.jpg compartió con los internautas su experiencia de haber mantenido una relación con un ser que asegura ser un extraterrestre.

En el video, que dura más de 6 minutos, la tiktoker indicó que se encontraba de rumba en ‘Kaputt Club’, una discoteca de música tecno ubicada en la ciudad de Bogotá. Allí, ella se encontraba bailando con un belga, que a su parecer “era aburrido”, por lo que quería irse con sus amigos.

Luego, indica que hizo contacto visual con un “hombre soñado”, por lo que hizo todo lo posible por llamar su atención, por lo que terminó simulando un tropezón mientras bailaba y a partir de ese momento comenzaron a hablar y a bailar.

Finalmente, tras varios minutos en el bar, decidieron ir hasta el lugar en el que se estaba hospedando el hombre. Al llegar a la habitación del sujeto, la tiktoker quedó sorprendida, pues según su relato, la habitación estaba llena de imágenes y cuadros del sol y la luna, unos astros y unos cuarzos, cosa con la que sintió afinidad.

“el tipo me dice: ‘Es que yo no soy de este planeta, yo soy de otro planeta, pero tengo muy presentes mis reencarnaciones… los humanos piensan que los extraterrestres son verdes, chiquitos y cabezones, pero no, entre los humanos hay muchos extraterrestres porque es una mutación’”, contó la joven que eso pasó luego de unos minutos hablando sobre la vida y tomando vino.

“Nosotros, los extraterrestres, somos una mutación de un gen, así como los humanos son una mutación de los animales para que se volvieran más racionales y todas esas cosas, todo eso se deriva de intervención alienígena”, agregó.