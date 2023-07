Mujer gana 3 mil pesos mexicanos por disfrazarse en plena calle de Barbie

Barbie es una de las películas más esperadas por todos los fanáticos de la muñeca de Mattel. Sus protagonistas Margot Robbie y Ryan Gosling se han llevado todas las miradas últimamente, sobre todo porque hace poco se realizó la alfombra rosa de la premier en donde pudimos notar a varias estrellas de Hollywood desfilaron por ella.

Su estrenó será el próximo 20 de julio y es una apuesta diferente para los fanáticos del personaje, pues, es la primera vez que se interpreta en personajes reales, por lo que promete ser un rotundo éxito en taquillas y un gran impacto positivo entre los críticos del séptimo arte.

El reto viral

Gracias a esta tendencia, miles de influencers han aprovechado para generar contenido de la famosa muñeca. Esta vez la tiktoker mexicana Daniela Barajas quiso realizar un reto, en donde le pagaba a una persona que estuviera pasando, la suma de tres mil pesos mexicanos si aceptaba disfrazarse de Barbie en la calle.

La creadora de contenido pudo captar a una estudiante de arquitectura, quien lo pensó primero y al final decidió aceptar. Gracias a la ayuda de una carpa, la joven pudo cambiarse sin ningún problema y cumplir con el reto.

El video cuenta con más de 400 mil reproducciones y varios de los comentarios de los internautas son:

“Yo vivo donde está ella en este video”, “Muy linda la muchacha se veía muy bien”, “Yo “lo hago sin que me paguen”, “ok, pero el cuerpazo”, “Yo también quiero”, “Yo tengo ese traje azul”, “Ayer me compré mi Barbie y es la misma que yo tengo”, “Con los ojos cerrados me dejo”, “Cómo que le quedó un poco chico no”

Barajas también ha creado otros contenidos en torno a la tendencia de Barbie, se puede ver en su Tik Tok videos como: Llegando al cine vestida de Barbie, así es el famoso elote mexicano de Barbie, pidiendo en Starbucks como Barbie, entre otros.

