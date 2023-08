Carlos Calero reveló tremendos secretos de ‘Yo Me Llamo’; habló sobre las grabaciones

Yo Me Llamo’ es un programa que ya va en su novena temporada. Se ha posicionado como uno de los más vistos en el país. Cada noche, millones de personas no se pierden las presentaciones de los participantes que pretenden parecerse a un cantante.

Apenas está en su primera etapa, que son las audiciones. En esta fase, los concursantes hacen un show para impresionar al jurado y asegurar su cupo en el programa.

Las presentaciones han sorprendido mucho al público. Algunos han sido espectaculares, pues se parecen mucho al artista que imitan; mientras que otros han ido a “pasar pena”.

Ver también: "Arcángel" de 'Yo Me Llamo' se despachó contra los jurados: "Me siento menospreciado"

‘Yo Me Llamo’ cuenta con la participación de varias celebridades. En el jurado se encuentra Amparo Grisales, César Escola y Pipe Bueno. Los presentadores son Melina Ramírez y Carlos Calero.

Este último es uno de los presentadores más antiguos de la televisión colombiana. Es conocido por su carisma y su personalidad especial. Muchos internautas señalan que se ha ganado el cariño de millones de personas por su ‘don de gente’.

Carlos Calero reveló varios secretos de ‘Yo Me Llamo’. En un video, mostró cómo es su camerino. Allí, se observan sus vestuarios, un pequeño sofá para descansar y un rincón especial en el que tiene varios objetos significativos, como una virgen, una vela, entre otros.

Te puede interesar: Amparo Grisales y la millonada que ganaría en ‘Yo Me Llamo’¿La que mejor gana en Colombia?

El presentador confesó un pequeño detalle de las grabaciones de ‘Yo Me Llamo’.

“Lo primero que hago es tomarme un buen café y revisar qué es lo que me voy a poner este día, el vestuario que tienen asignado, como hay una continuidad. (…) Normalmente grabamos dos programas al día. Uno en la mañana y otro en la tarde, entonces ya tienen dispuestas las pintas para ese programa”.

Asimismo, aprovechó para hablar sobre su relación con Melina Ramírez y otros compañeros de la producción.

“Creo que el equipo de trabajo de ‘Yo Me Llamo’ es maravilloso. Creo que nos llevamos muy bien todos. No solamente los que estamos de frente al programa sino detrás de una gran producción. Una gente maravillosa y profesionales… Yo creo que venir a grabar ‘Yo Me Llamo’ es una delicia. Es una delicia por eso, porque desde que tú entras aquí estás en familia. Siempre hay una sonrisa y creo que lo más importantes es que todos los que estamos aquí nos divertimos.

Mira también: "Mejor que la original”: Shakira reaccionó a la presentación de su “doble” en ‘Yo Me Llamo