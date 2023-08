Amparo Grisales y la millonada que ganaría en ‘Yo Me Llamo’¿La que mejor gana en Colombia?

‘Yo Me Llamo’ es uno de los programas más vistos en Colombia. En cada una de sus temporadas se ha posicionado en los primeros puestos de ‘raiting’. Cada noche, millones de personas se sientan frente al televisor para ver a los imitadores y disfrutar de las ocurrencias de los participantes.

En cada edición ha habido cambios de jurados. En su última temporada, la cual está siendo transmitida en televisión, están César Escola, Pipe Bueno y Amparo Grisales.

La novena temporada ha estado muy interesante, pues los concursantes que han estado en las audiciones, que es la primera etapa de la competencia, han tenido presentaciones de todo tipo: algunas buenas, otras regulares y otras donde han ido a pasar pena.

¿Cuánto le pagan a Amparo Grisales en ‘Yo Me Llamo’?

Amparo Grisales, también conocida como la ‘diva de la televisión colombiana’, es uno de los jurados más polémicos de ‘Yo Me Llamo’. Sus críticas se destacan por ser fuertes y por expresar comentarios bastante ‘picantes’. Una de sus frases más populares es “Me erice”, que utiliza cuando una presentación ha sido muy buena.

Para nadie es un secreto que Grisales es una de las figuras de la televisión colombiana con una larga trayectoria, la cual la ha ‘cotizado’. Por eso, su participación en el programa debe ser bastante costosa.

En las redes sociales se ha filtrado el supuesto salario de Amparo Grisales. La ‘diva de la televisión’ podría recibir de sueldo 600 millones de pesos al mes por estar en ‘Yo Me Llamo’. Hasta el momento ni el programa ni ella lo han confirmado, pero se especula que podría ser esta alta suma de dinero.

Los internautas quedaron atónitos al conocer la cifra, pues con eso se podrían comprar hasta tres casas. Con este sueldo, Amparo Grisales podría ser una de las celebridades mejor paga en Colombia.

