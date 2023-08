Kylie Jenner celebra su cumpleaños como una Bratz y las redes estallaron

Kylie Jenner es una modelo y empresaria estadounidense, es reconocida por ser la menor del clan Kardashian y por haber realizado un imperio gracias a su empresa ‘Kylie Cosmetics’.

En el año 2014 y 2015, la revista Time la incluyó en el listado de los personajes jóvenes más influyentes en las redes sociales. Pues, en Instagram, con más de 233 millones de seguidores, se convirtió en una de las personalidades más seguidas en la red social. Gracias a la popularidad que obtuvo en el show ‘Keeping Up The Kardashians’, pudo protagonizar su propia serie, la cual obtuvo se llamó ‘Life Of Kylie’.

Según la revista Forbes, en 2019, la empresa llegó a tener un patrimonio de alrededor $1 mil millones de dólares, lo que la convirtió en la multimillonaria más joven, sin embargo, en el 2020, la revista emitió un comunicado afirmando que Kylie había falsificado documentos fiscales para parecer multimillonaria. Incluso varios de sus trabajadores la han tildado de vulnerar sus derechos, debido al retraso en el pago de sus salarios.

¡Felices 26!

Hace pocos días la empresaria cumplió sus 26 años al mejor estilo de las Bratz, pues, desde hace varios meses decidió lanzar una colección en colaboración ‘Bratz x Kylie’ logrando ser la primera empresaria en contar con una colección en su nombre.

Dicha colección cuenta con 6 muñecas que visten icónicos looks de la empresaria, entre estos looks se encuentran los que utilizó para la Met Gala del 2019 y 2022, así como el que utilizó para la inauguración del Museo Thierry Mugler y habrá dos estilos de ella en particular.

La línea de Bratz tiene un tamaño en miniatura, pero, algunos fans de las famosas muñecas, no estuvieron de acuerdo como imagen de la marca a la menor del clan kardashian. Para ellos hay mejores celebridades que cumplen con el perfil, pues, varias fueron diseñadas a imagen de mujeres latinas.

“Hay muchas mujeres hermosas, naturales y diversas en del mundo y eligieron a alguien que pagó para verse ‘étnico’”; “¿Desde cuándo es latina?”; “Podrían haber colaborado con alguien más”; “Debería haber sido Niki Minaj, Ariana grande, Lady Gaga, Rihanna o Beyonce”.

Kylie decidió expresar un comunicado a través de la marca, diciendo lo siguiente:

“He sido fanática de las Bratz desde pequeña y siempre he querido mi propia muñeca Bratz. Me ha encantado cada paso del proceso este año pasado creando las muñecas junto al equipo Bratz. ¡Estoy tan emocionada con su llegada!”