Nanis Ochoa renunció a ‘Lo Sé Todo’ tras beso con un famoso que no es su esposo

En un hecho inédito en la televisión colombiana, una presentadora y modelo renunció al programa en el que trabajaba en vivo. Se trata de la antioqueña Nanis Ochoa, que al ser puesta en evidencia decidió pararse e irse del set en medio de la transmisión de Lo Sé Todo.

Nanis Ochoa tiene una relación desde el año 2018 con el cantante de música popular Juan Pablo Navarrete, sin embargo, en los últimos días ha estado en ‘el ojo del huracán’ por un video en el que aparece en una fuerte discusión con su pareja y hasta en el fondo suenan los gritos de una niña, su hija Francesca.

Tras este incidente, Nanis Ochoa aclaró en ‘Lo Sé Todo’ el contexto de aquel video publicado en un programa de entretenimiento el anterior fin de semana.

Efectivamente confirmó que el video era real y que se trataba de un en vivo en su cuenta de Instagram, que lo único que evidenciaba era una pelea normal entre ella y su pareja, descartando de tajo cualquier versión de violencia doméstica.

Además, Nanis Ochoa no contó si se separó de Navarrete, sino que han buscado ayuda con profesionales para superar sus dificultades, por el bien de su hija.

Pues bien, ahora otra polémica se apoderó de la modelo paisa y fue por cuenta de una fotografía que le tomaron en un restaurante en una situación bastante comprometedora.

La imagen fue revelada en exclusiva por el propio programa donde hace unas semanas entró a trabajar como presentadora. La imagen era contundente, Nanis se estaba dando un beso en la boca con el cantante de merengue Danny Marín. ¿Infidelidad?

El conductor del programa, Ariel Osorio, confrontó a Ochoa en vivo y le preguntó por esta foto, por lo que Nanis decidió reaccionar con absoluta indignación por la manera en la que sus propios compañeros publicaron esta fotografía, según ella, sin su consentimiento.

“Eso puede pasar en cualquier otro medio, pero se supone que ustedes acá son mis compañeros que yo vine a trabajar con ustedes. Yo vine acá a trabajar y me hacen esto. ¿Por qué no hablaron conmigo antes si yo quería que me expusieran de esta manera?”, dijo Ochoa antes de pararse e irse repentinamente del set.

Finalmente, Osorio cuestionó el comportamiento de la modelo asegurando que como medio de entretenimiento, tenían la exclusiva para publicar su beso con el cantante.