Drake mostró con orgullo la colección de brasieres que ha reunido en sus conciertos

Drake es un artista canadiense que se ha catapultado dentro de la escena musical como uno de los raperos más distinguidos de la actualidad. Álbumes como ‘Thank Me Later’, ‘Take Care’ y ‘Nothing Was the Same’ lo lanzaron a la fama y lo posicionaron como uno de los líderes del hip hop.

El innegable talento del intérprete de ‘Passionfruit’ no solo lo ha llevado a convertirse en uno de los cantantes con mayor número de certificaciones en norteamérica, sino también le ha dado pie para construir una comunidad de más de cien millones de personas, quienes lo acompañan en cada paso que da durante su carrera musical y son fieles a él.

Sin embargo, la música del canadiense no es lo único que le ha permitido crear una comunidad numerosa de fanáticos, su auténtica personalidad y su carisma han seducido a más de un admirador y han superado las expectativas de muchos espectadores.

De hecho, la acogida que ha tenido Drake, por parte de sus seguidores, ha sido tan grande que ha recibido varias muestras de cariño en cada uno de sus conciertos.

La numerosa colección de brasieres que almacena Drake

Como prueba de ello, el intérprete de ‘In My Feelings’ compartió en su perfil de Instagram una llamativa fotografía en donde muestra más de cien brasieres que ha reunido de sus fanáticas.

Para dejarle un pequeño recordatorio al cantante canadiense, muchas de sus admiradoras le han aventado el sujetador en medio de sus conciertos, razón por la cual Drake almacena varias de estas prendas de vestir.

A través de su publicación, el intérprete de ‘One Dance’ mostró que aún conserva cada uno de esos brasieres que ha recibido de sus seguidoras y, contrario a lo que muchos piensan, los guarda con gran aprecio.

La polémica postal estuvo acompañada de un breve mensaje: “Recuerdas cuando ambos olvidamos quién coño era al unísono… Esa longitud de onda fue definitivamente una tontería”.

Con esta descripción y la publicación, Drake le mostró a sus fanáticas que aún conserva sus ‘regalitos’ y los tiene mejor que nunca.