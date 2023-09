Manuela Gómez reveló que le embargaron la cuenta bancaria: “estoy ilíquida”

Manuela Gómez no pasa por un buen momento. La exprotagonista de novela y emprendedora dio a conocer a través de sus redes sociales que su cuenta bancaria fue extrañamente embargada. De acuerdo con el relato de la antioqueña en Instagram, su entidad bloqueó su cuenta sin darle explicación alguna, por lo que mostró toda su frustración y enojo.

“Imagínense que me embargaron mi cuenta bancaria. No tengo plata, estoy ilíquida. No sé por qué, simplemente yo no entiendo cómo es posible que a uno le embarguen la cuenta bancaria una empresa que no tengo idea, que no sé qué es, ni quién me demandó. Cómo es posible que las entidades financieras decidan hacer un embargo de la cuenta bancaria y uno ni siquiera se entera”, manifestó Gómez.

De igual manera, la emprendedora manifestó que se había enterado acerca de una supuesta demanda desde Bogotá, lo que habría ocasionado el bloqueo.

Vale la pena mencionar que Gómez ha incursionado en el mundo de los productos para el cuidado de la piel. Actualmente tiene su propia línea de cosméticos, belleza y cuidado personal. Asimismo, se ha desempeñado en el mundo de la música conocida como ‘guaracha’ siendo DJ.

Manuela Gómez también confesó que otro de esos hechos que parecen inexplicables le sucedió cuando estaba tomando agua, resulta que ella estaba bebiendo agua con hielo y al terminarla, se dio cuenta que dentro del vaso había excreta de una rata. “Y yo me tomé toda esa agua, no lo puedo creer”, dijo Manuela.

Finalmente, la mujer aseguró que irían personas a fumigar su casa para exterminar a los roedores.