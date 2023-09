¿Quién lava los platos en MasterChef? Juan Pablo Barragán ‘se achantó’ con la respuesta

Juan Pablo Barragán es uno de los 9 cocineros que continúan en la competencia de MasterChef Celebrity, el programa del canal RCN que pone en aprieto a los famosos al ponerlos en exigencia máxima con su sazón y la presentación de los platos.

Barragán pasó por los micrófonos del programa ‘Impresentables’ de LOS40 Colombia y allí dio a conocer detalles inéditos, no solo de su participación, sino también de lo que sucede tras bambalinas o fuera de cámaras y obviamente los televidentes desconocen.

El cocinero inició comentando el motivo por el cual siempre se le ve utilizando lentes oscuros en los capítulos de MasterChef. Lejos de un problema visual, el actor confesó que se trataba de una circunstancia imprevista: “Porque como no tenía tiempo, eso allá es todo el día, desde muy temprano hasta muy noche y se me rompieron las gafas, entonces las únicas que me quedaron de aumento fueron las de sol. Como no tenía tiempo de mandar a hacer las gafas, pues tocó utilizar esas”.

De igual forma, el actor de 43 años contó que se graban 2 programas diarios. Para no perder el tiempo cambiándose de ropa, decidió vestirse todos los días de la misma manera: con un pantalón negro y una camisa blanca.

¿Quién lava los platos en MasterChef?

Juan Pablo Barragán también dio a conocer cuántas veces cocinan al día y quiénes son los encargados de lavar los platos.

“Son dos cocinadas al día. Hay un parche que está detrás de todo eso, que es el que levanta el reguero, que organiza el mercado, el que saca la comida para el banco de alimentos, los que lavan la loza y le recogen el reguero a uno”, comentó.

De igual manera, el competidor se mostró achantado con el personal que se encarga de lavar los platos porque, al principio, dejaba bastante desorden.

“Yo al principio hacía mucho reguero, ya después me daba como pena porque detrás hay un combo de personas haciendo toda la limpieza de todo”, agregó.

Finalmente, Juan Pablo Barragán dio a conocer que en la competencia no les permiten probar los platos de sus rivales o compañeros y resaltó que Nela, Claudia, Diego, Adrián y Daniela son las personas con las que mejor se lleva en el reality.