El curioso nombre que Cazzu le negó a Christian Nodal para su bebé

Christian Nodal y Cazzu anunciaron la llegada de su primer bebé. Con una tierna fotografía publicada en sus cuentas de Instagram, la pareja reveló que su primer hijo nació este jueves 14 de septiembre.

En la tierna imagen a blanco y negro se aprecian las manos de los artistas agarrando la mano y el cuerpo de su bebé, cuyo rostro aparece no aparece visible.

¿Es niño o es niña?

A pesar de que la pareja ha preferido mantener el embarazo de Cazzu y el nacimiento del bebé en el anonimato, medios internacionales afirman que la pareja dio a luz a una bebé. La razón de esta afirmación fue una declaración que dio Christian Nodal a Lo Sé Todo, donde expresaba el porqué se retiraría los tatuajes de su rostro.

“Voy a abrir una tienda de tatuajes en Los Ángeles… y pasa que me gustaría que mi hija me conozca… conozca mi carita”, dijo en su momento el intérprete de música regional mexicana.

De igual manera, se ha especulado mucho acerca del nombre del bebé. Aunque la pareja tampoco dio mayores detalles del nombre de su hija, nuevamente se revivió una entrevista en la que el intérprete de ‘Cazzualidades’ asegura cuál nombre le hubiera gustado, pero que fue descartado por su pareja.

¿Cómo se llama el bebé de Nodal y Cazzu?

En entrevista con Camilo Triana, Nodal se refirió al tema y dio el nombre que le hubiera gustado para su bebé en caso de ser niño. Lo que, al parecer, no sucedió.

“Si fuese niño… La mamá no me dejará, pero yo quisiera que se llamara Zoro. Y niña pues la verdad no sé”, respondió el cantante mexicano.

Se espera conocer oficialmente por parte de la pareja si en efecto tuvieron una niña y si revelerán el nombre del bebé.