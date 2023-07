¿Christian Nodal se quitó los tatuajes de la cara? Le contamos cómo va el proceso

Las transformaciones de Christian Nodal en los últimos años han generado todo tipo de reacciones. Desde el aumento de tatuajes en su cuerpo, hasta el cambio de colores en su cabello, el cantante de música regional mexicana no ha dejado de sorprender al público con sus diversos looks.

Sin embargo, desde abril de este año, cuando la cantante Cazzu, pareja del cantante mexicano, confirmó su embarazo , estos cambios sorpresivos se frenaron. Muchos seguidores comenzaron a notar una transformación positiva del intérprete de ‘Adiós Amor’ que, en distintas ocasiones, ha sorprendido a la madre de su bebé con tiernas muestras de amor.

Entre estos nuevos cambios está su firme intención de ocultarse algunos tatuajes. De hecho, hace pocas semanas, comenzó el proceso para eliminarlos. Aquí le mostramos cómo va la transformación.

¿Por qué Nodal se quiere ocultar los tatuajes?

Nodal es un gran fanático de los diseños de tinta sobre la piel. El cantante de ‘De los besos que te di’ tiene alrededor de 10 tatuajes en su rostro y muchos apuntan a que, en total, lleva más de 30 en todo su cuerpo.

Sin embargo, desde hace unos meses, el artista anunció que comenzaría a ocultarlos, ¿la razón? Su bebé. Para el cantante mexicano, la llegada de esta pequeña a su vida lo hizo replantearse muchas cosas y una de ellas eran sus tatuajes, sobre todo los de su rostro.

En una entrevista, el cantante explicó que le gustaría verse limpio para su hija: “me gustan mucho mis tatuajes, pero me gustaría que mi hija me reconozca, me conozca mi carita”, explicó Nodal. Además, señaló que esto se trata de una etapa pasada: “en ese momento, me nació, gracias a Dios los tatuajes se borran”.

¿Cómo va el proceso para ocultar sus tatuajes?

El cantante y autor de música regional mexicana, Christian Nodal, mostró cómo va su tratamiento estético para remover toda la tinta de su cara. En una entrevista, el músico aseguró que buscaría taparse solo algunos tatuajes de su cara, exactamente uno que tiene sobre la nariz y los que tiene sobre su frente.

Después de algunas sesiones, el cantante mexicano mostró cómo va el proceso a través de fotografías publicadas en su cuenta de Instagram. En el pódcast ‘Escuela de Nada’, el cantante contó que aunque solo lleva algunas sesiones, se trata de un proceso bastante doloroso.

En ‘El Gordo y La Flaca’ los conductores del programa dieron un promedio de lo que podría estarle costando al artista el tratamiento para eliminar todos sus tatuajes. De acuerdo con los presentadores, el costo varía según el número de sesiones. Cada sesión puede valer alrededor de cuatro mil dólares, lo que sería 15 millones de pesos colombianos.

Debido al número de tatuajes que tiene, se estima que Nodal esté gastando una gran fortuna para poder ocultar estos diseños de su rostro.