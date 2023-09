Yo Me Llamo Ryan Castro hizo sonrojar a Amparo Grisales con letra ‘subida de tono’

Yo Me Llamo tuvo una nueva jornada de presentaciones en la que cada imitador intentó dar lo mejor de sí mismos para impresionar al jurado, no obstante, tres de los concursantes nuevamente fueron elegidos para ir a la noche de eliminación.

En esta ronda de presentaciones tuvieron que ir al escenario los dobles de Ryan Castro, Elvis Crespo, Luis Miguel, Jessi Uribe, Víctor Manuel, Alejandra Guzmán, Petrona Martínez y Amy Winehouse.

Mira también: “Hiciste como una yegua”: a imitador de Bad Bunny le dieron ‘palo’ en Yo Me Llamo

Por parte del género urbano, la presentación de Yo Me Llamo Ryan Castro hizo sonrojar a Amparo Grisales. El imitador tenía que trabajar en su acento paisa y en mejorar la técnica vocal, por lo que tuvo que poner a prueba las diferentes etapas de un antioqueño de pura cepa.

‘Monastery’ fue la canción escogida por el imitador escogió para sorprender al jurado y vaya que lo hizo, sin embargo, para este la letra de la canción estuvo ‘un poco pasada de tono’ y no apta para el horario familiar en el que se emitía el programa.

“La letra ¡qué berraquera! Edificante. Mejor dicho, yo quedé con tremenda lección de filosofía. Yo no sé si es que estoy muy mayor, pero la letra me tenía totalmente… ¿Qué es esto? No, o sea demasiado gráfico. Yo me sonrojo y eso que soy bien aventada”, dijo Grisales sobre el espectáculo de Ryan Castro.

Por otro lado, la diva de Colombia también cuestionó cómo estaba vestido el imitador: “si eso es ícono de la moda, entonces nos fregamos en el gran fashion”.

Te puede interesar: ¡Brutal! 'Shakira' volvió a encantar con su imponente recital en ‘Yo Me Llamo’

Los tres concursantes que van a la noche de eliminación son Alejandra Guzmán, Víctor Manuel y Petrona Martínez. Mientras que Symphony, la herramienta de inteligencia artificial, eligió como la mejor de la noche a Amy Winehouse, quien se ganó 10 millones de pesos.