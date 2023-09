Ozuna no aguantó y le rompió el televisor a un amigo jugando FIFA: “Te gané cab$%&/"

Jugar FIFA es uno de los pasatiempos favoritos de jóvenes y apasionados por el fútbol en cualquier planeta. Tomar al equipo favorito, disputar un torneo, jugar en línea o simplemente derrotar a un amigo, sin duda, representa una de las mayores pasatiempos para los gamers.

Sin embargo, en algunas situaciones las emociones pueden traicionar a los jugadores y hacer que estos reaccionen de formas totalmente inesperadas.

Esto fue que lo que le sucedió al cantante de reguetón Ozuna, famoso por ser uno de los intérpretes mejor posicionados en su género y por las diversas colaboraciones que ha hecho con otros artistas.

Ozuna tiene que claro que otra de sus pasiones, a parte de la música, es el fútbol y el poder jugarlo con sus amigos. Recordemos que hace unos días el artista hizo una serie de rimas en las que hacía un pronóstico acerca del próximo campeón de la Champions League y el próximo equipo en el que estará en el francés Kylian Mbappé.

“No Mentí, es que la Champions la va a ganar el Real Madrid. Estoy escuchando que Mbappé viene por ahí. Benzemá me dolió, que se fuera me dolió”, cantó el artista puertorriqueño.

Pues bien, ahora el intérprete de ‘Hey Mor’ ‘Baby’ y ‘Te Mentí’ se volvió viral en redes sociales luego de que ganara un encuentro de FIFA contra uno de sus amigos y la reacción a este hecho fuera tomar un balón y patearlo contra el televisor.

En el video se aprecia cómo Ozuna toma un balón y le apunta a la pantalla después de haber ganado un desafío a su amigo, rompiéndola y estropeándola por completo.

“¿Qué no qué? ¿Qué no qué? Te gané cabrón. Como sea, como sea. No importa, te gané. Cómprate un televisor cabrón”, dijo el cantante a su amigo, que ahora claramente deberá estrenar televisor.