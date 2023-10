“Apague y vámonos”: Manuel Turizo se enojó con sus fans y les hizo una tajante petición

Con tan solo 23 años, Manuel Turizo ha logrado obtener un gran reconocimiento a nivel nacional e internacional. Gracias a su talento y atractiva personalidad, el monteriano ha sido nominado a distinguidas ceremonias como los Kids´Choice Awards Colombia, Premios Grammy Latino y Los 40 Music Awards 2022, siendo este último donde logró llevarse un galardón a ‘Mejor canción en categoría global latina’.

Además, su destreza y perspicacia para desenvolverse en el género urbano le han abierto las puertas para colaborar con algunos artistas de alto nivel como Nicky Jam, Piso 21, Ozuna, Rauw Alejandro y Myke Towers.

Se podría decir que Turizo, a lo largo de su carrera musical, se ha encargado de cosechar una serie de éxitos que si bien le han dado la posibilidad de ser conocido a nivel mundial, también le han permitido ganarse el corazón de miles de fanáticos, quienes admiran su música y apoyan cada uno de sus triunfos artísticos.

Aunque el intérprete de ‘Una lady como tú’ se ha caracterizado por ser una persona cálida y atenta con sus seguidores, recientemente el artista colombiano dejó paralizado a su publicó tras su actitud en pleno concierto.

En redes sociales comenzó a circular un video que ha dado mucho de qué hablar y que, al parecer, no dejó muy bien parado al monteriano.

En el clip se puede observar a Turizo, en medio de su presentación, pidiéndole al público que guardara los celulares para que pudieran disfrutar el show de la mejor manera. No obstante, al ver que los asistentes hacían caso omiso a su petición, el colombiano comenzó a mostrar un poco de molestia y enojo.

“La cantamos si guardan esa carajada, si no, no cantamos un carajo y me voy ya de aquí”, expresó el monteriano con gran enfado.