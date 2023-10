Acusan a Shakira de haber empujado una fanática en medio de un evento y muestran video

Shakira es una de las figuras más queridas y admiradas de la industria musical. Desde sus inicios, con algunos sencillos como ‘Antología’, ‘La Tortura’ y ‘Ojos Así’, la barranquillera cautvió millones de corazones y logró sobresalir en la escena artística como una de las cantantes latinas más versátiles y polifacéticas.

Gracias a su talento como solista y bailarina, la intérprete de ‘El Jefe’ ha sido señalada como una de las mujeres más grandes en la música, según el canal estadounidense VH1, y ha sido galardonada con numerosos premios en distintas ceremonias por su autenticidad y creatividad artística.

De hecho, hace unas semanas, la mujer de 46 años fue la primera artista latina no solo en recibir el premio ‘Michael Jackson Video Vanguard Award’ en el evento de MTV Video Music Awards, sino también en ser homenajeada por la revista Billboard como la ‘Mujer Latina del año’.

A pesar de que la fundadora de ‘Pies Descalzos’ ha cosechado una serie de éxitos a lo largo de su carrera, las críticas, los rumores y las especulaciones no están exentas de su vida, sobre todo este 2023 que la barranquillera ha estado bajo la lupa mediática en más de una ocasión.

Su separación con Piqué, las supuestas disputas con la novia de su expareja y algunos relatos que han contado varios de sus exempleados han sido algunas polémicas que han puesto a la artista colombiana en el ‘ojo del huracán’.

¿Qué pasó?

Recientemente, en redes sociales circuló un video en donde varios usuarios acusan a Shakira de haber “agredido” a una fan.

En el clip se puede observar a la intérprete de ‘Beautiful Liar’ caminar en medio de un grupo de personas hacia un vehículo. Sin embargo, antes de ingresar una mujer que la estaba grabando con su celular se acercó y recibió un rechazo por parte de la colombiana, quien la tomó del brazo y la apartó de su lado.

Su reacción generó toda clase de comentarios en las plataformas digitales y causó controversia entre los internautas, quienes debatieron sobre su actitud y la forma en la que la barranquillera actuó con la mujer. Aunque algunos la defendieron, otros rechazaron su comportamiento y la acusaron de haberla “agredido”.

“Yo también le quitaría el brazo a uno desconocida que me quiere tocar!”, “Pero es que está en el medio, la obstaculiza y la quita. Estuvo muy bien 👏”, “Obvio que si la empuja! Y no es la manera”, “Si la empuja”, “No veo que la empujará solo la apartó para no chocar con ella”, fueron algunos de los comentarios.