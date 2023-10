Yeferson Cossio reveló la bobadita de cifra que gana al mes: supera los mil millones

Yeferson Cossio es un influencer colombiano que se ha dado a conocer en el mundo digital no solo por su espontánea personalidad, sino también por su contenido jocoso y dinámico, con el que ha logrado entretener a más de uno.

Estas cómicas publicaciones son las que han puesto a Cossio en el ‘ojo del huracán’ en más de una ocasión, ya que muchas de ellas han sido tachadas como ‘indecentes’ o de ‘mal gusto’. De hecho, son la razón principal por las que él antioqueño se ha ganado el cariño de algunos y el rechazo de otros.

A pesar de las persistentes críticas que recibe Cossio, se podría decir que su carrera como creador de contenido ha ido como ‘viento en popa’, pues cada vez son más las personas que se suman a su perfil y se conectan con su inquieto carisma.

Su presencia constante en redes sociales ha despertado el interés de varios internautas por saber cuál es la suma que recibe mensualmente por ser influencer.

Esta es la numerosa cifra que gana Yeferson Cossio

En sus redes sociales, Cossio decidió poner la caja de interrogantes sobre la mesa para interactuar con sus seguidores y responder algunas dudas que ellos tenían sobre él.

Entre esas preguntas, un internauta no se aguantó la curiosidad y le preguntó cuál era su sueldo mensual. De acuerdo con el periódico Pulzo, el antioqueño decidió responderle con el propósito de no seguir evadiendo el tema, sin embargo, reiteró que es algo que prefiere no comentarlo.

Antes de dar a conocer el valor de sus ingresos, el paisa señaló que tiene un ‘call center’ en donde le dan todos los reportes estadísticos y el valor que cobra por historia. Asimismo, se observa el número de pautas que sube diariamente y la cantidad de reproducciones que tiene su red social de Facebook.

Con esta pequeña introducción, Cossio entró en materia y reveló sus ganancias mensuales.

“Sin darles más vueltas al asunto, mi promedio mensual es de 750.000 dólares, pero hay muchísimos meses en los que uno hace muchas más dinámicas con las que uno gana más de un millón de dólares [4.000 millones de pesos, aproximadamente] por mes”, citó Pulzo al creador de contenido.

Del mismo modo, resaltó que este valor monetario aumenta gracias a los ingresos que recibe de otros negocios, de los cuales no pretende hablar.

Por otro lado, en una breve entrevista con el influencer colombiano ‘Vicora’, Cossio confesó la cifra más alta que ha recibido en un mes. A pesar de que no la tenía muy presente, afirmó que una de las mayores ganancias las obtuvo con su implantación de senos.

“No me he fijado… Hubo un mes que fue más o menos como 1.4 millones de dólares. Ese fue el mejor mes… La rompí en Facebook con sorteos y gracias a las ‘pechugas’ que me hice […]", señaló Cossio.