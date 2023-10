Luisa Fernanda W reveló que sí tiene un secreto para atraer cosas buenas a su vida

Luisa Fernanda W es una de las influencers más cotizadas y reconocidas de Colombia. Podríamos decir que fue una de las primeras youtubers en iniciar y monetizar sus contenidos, gracias a ello alcanzó popularidad y seguidores de todas las edades.

La influencer realizaba videos de maquillaje, belleza y estilo de vida. En los canales digitales encontró un refugio para explorar su personalidad y poder identificarse con millones de personas que veían sus contenidos. Luisa siempre mostró su forma de ser, tranquila, con un lenguaje cotidiano y divertido.

En el ámbito amoroso la influencer comenzó a verse más seguido con el artista de música popular Pipe Bueno, la pareja empezó con una gran amistad, que luego se convirtió en algo más. Tras 5 años juntos tienen dos hijos, Máximo y Domenic.

¿Cuál es su secreto?

Luisa ha sabido crear un imperio gracias a su talento y espíritu emprendedor. Actualmente posee una marca de maquillaje, muchas colaboraciones con marcas importantes en el sector de moda, estilo de vida, cosméticos, entre otros. No podemos olvidar el restaurante que tiene junto a su actual pareja y prometido Pipe Bueno.

De alguna manera, todo lo que se ha propuesto y ha atraído a su vida, ha sabido llegar en los momentos que menos espera. Debido a esto, la creadora de contenido confesó que tiene un ritual especial para que sus proyectos sean un éxito.

“Todo lo que tú hagas, hasta lo más mínimo siempre póngale, amor y fe, y cuando esos dos ingredientes se juntan la magia sucede”

Incluso, Luisa recomendó un libro llamado ‘Magia’ para entender que todo pasa por algo, así sean experiencias buenas o no tan buenas, pero siempre serán recompensadas por cosas maravillosas para la vida.

“El libro ‘Magia’ sigue después de ‘El Secreto’; y es normal, hay que entender que a lo largo de la vida pasamos por cosas buenas, otras no tan buenas, pero siempre debemos pensar que eso no tan chévere por lo que estamos pasando va a traer algo muy bueno a nuestras vidas, no lo duden, que así es”