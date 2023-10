Martha Isabel Bolaños confesó que se inyectó biopolímeros: “Me acostumbré a vivir así”

Martha Isabel Bolaños es una actriz muy popular en la farándula colombiana. Muchas personas la conocieron tras su paso por ‘Yo soy Betty, la fea’, donde interpretó a la famosa ‘Pupuchurra’.

Ha estado en diferentes producciones de la pantalla chica. Su gran talento la ha consolidado como una gran actriz y una de las más destacadas en el país.

Recientemente, Bolaños participó en ‘MasterChef Celebrity 2023’. Su paso por el programa fue muy criticado. Se ganó más seguidores y también detractores. Algunos decían que ella era “muy peleona” y “odiosa”.

Para nadie es un secreto que Martha Isabel Bolaños deja a más de uno ‘boquiabierto’, pues su belleza es evidente. Tiene un cuerpazo y unas curvas de infarto.

Pocas personas saben que la actriz se inyectó los famosos biopolímeros en una parte de su cuerpo, hace varios años atrás.

“Hace 23 años, pues arrancó toda la popularidad y entonces ya uno gana su platica y empieza a hacerse sus retoquitos. Entonces, yo me reía y se me veía mucho la encía. Entonces, no, pues ¡rellenémonos los labios! Fui donde alguien importante, era un doctor reconocido. Y me clavó dos agujas aquí (señala el labio superior) y me puso biopolímeros. Entonces, ya yo me reía y se tapaba. Yo no recuerdo, en esa época, haberme quejado. Parece que quedó bien o me acostumbré a vivir así”, relató en entrevista con ‘La Red’, publicada en el 2022.

La caleña señaló que, afortunadamente, no tuvo afectaciones ni complicaciones de salud graves. Sin embargo, una doctora se acercó a ella para ofrecerle la cirugía de extracción de esta sustancia tóxica.

“Me escribió y me dijo…ella también está muy metida en el mundo espiritual… y me dijo: ‘Martica, yo pasando historias te encontré y yo dije: yo le quiero decir’. Pero a ella le daba vergüenza como que de pronto me ofendiera o me sintiera mal. Y me escribió y me dijo: quiero ofrecerte un tratamiento para tus labios. Yo estaba muy ocupada, lo leí y le dije vale muchas gracias”, apuntó la actriz.

Luego de un tiempo, Bolaños le escribió a la doctora y voló hasta Medellín para realizarse el procedimiento. Hasta la fecha los resultados han sido satisfactorios.

