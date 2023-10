Amparo Grisales le lanzó pullas a Pipe Bueno por su manera de vestir en 'Yo me llamo'

Amparo Grisales o la ‘diva’ de Colombia, como es popularmente conocida, es una de las actrices y modelos más reconocidas a nivel nacional. Su carrera comenzó en la novela ‘Destino, la ciudad del año’ en 1970 a la edad de 14 años.

La colombiana ha sido bastante polémica, gracias a que no teme dar su opinión sobre su vida privada, la sexualidad, la religión, entre otros temas. Su personalidad arrolladora y su carácter imponente le han ayudado a escalar en el mundo del espectáculo, siendo protagonista de varias telenovelas colombianas, varios videoclips musicales y ser portada de más de 100 revistas a lo largo de su carrera.

Lee también: ¡No se aguantan! César Escola y Amparo Grisales tuvieron fuerte agarrón en 'Yo me llamo'.

Una disputa sobre moda

Actualmente, forma parte de los jurados del reality show ‘Yo me llamo’ del canal Caracol, en donde se ha ganado amores y odios, gracias a sus opiniones directas con los participantes.

En el programa es jurado junto a César Escola y Pipe Bueno, quienes toman la decisión sobre el destino de los participantes en el concurso.

En el más reciente capítulo, Amparo tuvo una disputa con Pipe acerca de los diferentes puntos de vista sobre la moda. Luego de la presentación del imitador de Héctor Lavoe, quien no logró convencer a Grisales con su sombrero y no dudó en hacérselo saber. El cantante intentó defenderlo, pero también obtuvo un fuerte comentario sobre su look.

“Tú no tienes idea de moda, vienes en pantaloneta al programa y en pijama (...) mi amor, tengo colección de sombreros, esa cinta no es de un sombrero de esos”

Te puede interesar: "No es un chiste": Amparo Grisales terminó agarrada con un concursante en 'Yo me llamo'



“Yo de sombreros conozco, tengo muchos sombreros y esa cinta no se la pondría a ninguno. No tiene idea, hizo su tarea, se tapó el pelo, pero a mí no me gusta la ilusión y prefiero la realidad”

Tras los comentarios de su colega, el artista se defendió y expresó lo siguiente:

“Llevas conmigo no sé cuántos programas, me visto distinto, y te parece que no me visto elegante. Hoy no estoy elegante, hoy estoy chimba, juvenil... Es como si no me hubieras visto los otros programas”