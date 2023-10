¡Como dos gotas de agua!; Epa Colombia cambia de look y la comparan con Karol G

‘Epa Colombia’ es una de las influencers más conocidas a nivel nacional. Se hizo viral gracias a un video que decidió subir en sus redes sociales para animar a la Selección Colombia en la Copa América del 2016. Gracias a la popular frase: “Eh, eh, epa Colombia”.

La influencer ha sido bastante polémica con sus ocurrencias, opiniones e incluso con sus emprendimientos. Recordemos que tiene una empresa de Keratinas y varias famosas las han probado asegurando que el producto es todo un éxito. Sin embargo, hace algunos meses la empresaria recibió varias quejas sobre el producto y sus efectos secundarios.

La creadora de contenido compartió en sus historias de Instagram, diciendo que su producto no generaba ningún efecto secundario y aseguraba su calidad. A esto se le suma varias polémicas y controversias de las cuales ha sido señalada como: publicidad engañosa, lavado de activos, entre otros.

Lee también: Epa Colombia quiere participar en 'Yo me llamo' y esta sería la cantante que imitaría.



¿Dos gotas de agua?

‘Epa Colombia’ es conocida por sorprender a sus seguidores con sus contenidos inusuales, sus cambios de looks y sus opiniones polémicas. Así fue el caso de su cambio extremo, en donde muchos internautas la compararon con la cantante del género urbano Karol G.

A través de sus historias de Instagram, la influencer lució una larga cabellera azul y posando frente a la cámara y la verdad, el look no se le ve nada mal. Además, no dudó en mencionar a Karol G, quien fue su inspiración, ya que la paisa lució el color azul durante mucho tiempo, incluso la reconocieron llegaron a reconocer internacionalmente por su tonalidad azul.

Las redes no se hicieron esperar y muchos internautas reaccionaron asegurando que se trataba de una peluca, otros le aplaudieron su nuevo look y otros no dudaron en decirle que se parecía a la paisa.

Te puede interesar: Epa Colombia publica foto de su "pancita" que confirmaría su embarazo.

“Pero qué cambiada está Karol G”, “Le luce”, “Karol G guisa”, “Parece peluca”, “La amo”, “Menos mal es una peluca”, “Ahora todos se quieren parecer a Karol G”, "Dos gotas de agua".



Por otra parte, la influencer no cabe de la felicidad por su embarazo, pues ha mostrado cada paso y cada ecografía de su maternidad.