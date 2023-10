Yo me llamo Shakira erizó a Amparo grisales y se llevó una millonada a su casa

‘Yo me llamo’ es uno de los realities más vistos en Colombia. En esta versión, que regresa en las noches del canal Caracol, mantiene a todos los espectadores pegados gracias al nivel de canto de cada uno de los participantes y otros quienes dan el toque de humor a todos los televidentes.

En esta oportunidad tenemos de jurados a César Escola, Pipe Bueno y la ‘diva de Colombia’ Amparo Grisales. Cada noche los concursantes esperan obtener el botón verde de los jurados para continuar a la siguiente etapa. Para ello la imitación de su artista favorito, tiene que ser idéntica. Si no, ‘no te llamas’, la popular frase en el reality.

Amparo Grisales es uno de los jurados más exigentes que tiene la competencia, pues para ella es importante encontrar imitadores que den la talla con el nivel que exigen. Sus comentarios y voto es fundamental para que más de uno tuviera una segunda oportunidad de demostrar su talento.

“Me ericé”, expresó Amparo

Muchos participantes se han ganado el corazón de los televidentes y no solo de ellos, sino también de los jurados. La imitadora de la barranquillera Shakira es una de las concursantes más fuertes en esta temporada. En esta etapa los enfrentamientos entre los competidores dejarán a más de uno en nocaut.

En esta oportunidad, se enfrentaron Yo me llamo Ryan Castro vs. Yo me llamo Shakira, quien fue la ganadora en esta oportunidad, pues Amparo Grisales la seleccionó y pudo llevarse el valor estimado de 10 millones de pesos para su casa.

Sin embargo, muchos internautas han generado disputa en redes sociales, debido a que muchos expresan que es una de las favoritas y por ello ha logrado continuar en el programa. Otros expresan que no se parece mucho a la original y otros felicitan a la concursante.