“No se lo deseo a nadie”: Feid se solidarizó con Luis Díaz por el secuestro de su papá

El delantero de la selección Colombia, Luis Díaz, atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida, luego de que el pasado sábado 28 de octubre sus padres fueran víctimas de secuestro en el municipio de Barrancas, La Guajira.

Mira también: Maite Perroni responde a quienes la llaman corista de Anahí

Tras un plan candado ejecutado por la policía, el Ejército y la Fiscalía, se pudo rescatara a la mamá del deportista, la señora Cilenis Marulanda. En cuanto al papá del jugador del Liverpool, Luis Manuel Díaz, las autoridades continúan con su búsqueda.

El fiscal general Francisco Barbosa incluso afirmó que hay indicios de que los secuestradores se pudieron haber llevado al señor Díaz con rumbo hacia Venezuela.

Pues bien, mientras se adelantan las labores de búsqueda del papá de Luis, el universo del fútbol y demás personalidades le han transmitido un mensaje de fortaleza, pues se espera que su padre sea rescatado sano y salvo.

Uno de las personalidades que más se conmovió con la situación del deportista fue el reguetonero Feid. El Ferxxo apareció en una entrevista para la televisión española con una camiseta del Liverpool que le regaló el jugador guajiro.

“Sí, esta me la dio Luis Díaz. Es que él está pasando por un momento pesadito. Le secuestraron a la familia”, comentó el intérprete de ‘Bubalu’.

Posteriormente, el reguetonero aprovechó el momento para enviarle un mensaje de solidaridad al delantero colombiano.

Te puede interesar: Las fotos por las que afirman que Andrea Valdiri y Saruma tienen pacto con el demonio

“Donde me esté viendo mi niño, que pase pronto… Esto no se lo deseo a nadie, entonces que se recupere de lo que haya pasado. Ya liberaron a la mamá, no le han liberado al papá todavía. Entonces que eso pase rápido”, finalizó el Ferxxo.