Atracaron a Piso 21 en Bogotá; les robaron equipos hechos a la medida

Nuevamente la inseguridad en Bogotá se convierte en protagonista. En esta ocasión, las víctimas fueron los integrantes de Piso 21. La famosa agrupación de reguetón, ampliamente conocidos por éxitos como: ‘Déjala que Vuelva’, ‘Puntos Suspensivos’, ‘Me llamas’ y ‘Los Cachos’, entre otras.

A través de sus redes sociales, ‘Los Muchachos’ dieron a conocer que luego de una presentación en la capital, ladrones se llevaron sus In Ears o monitores que son fabricados a la medida de cada uno de los músicos, por lo que solo los pueden utilizar ellos.

“Ey parceros, acabamos de salir del show acá en Bogotá y nos atracaron, nos robaron. Dejamos los In- Ears en una parte y mientras estábamos montando otros equipos, el equipo de trabajo, se robvaron la maleta con los In Ears, así que por favor. Eso no le sirven a nadie más. Ofrecemos recompensa, si alguien sabe el paradero de esto, son equipos que en verdad tienen un valor para nosotros y también nos permiten el mejor desempeño para nuestros shows. Así que, si tienen alguna información, contacten a Piso 21 o algunos de los portales donde vean esto”, manifestaron DIM, Pablito, ‘El Profe’ y Lorduy.

La agrupación también manifestó que estos equipos son indispensables para sus próximos compromisos, como un viaje que tienen a Ecuador en los próximos días.

Asimismo, uno de los vocalistas lamentó la difícil situación en materia de seguridad que está viviendo el país. No obstante, mantuvo la esperanza de que sus equipos aparezcan.

Como se mencionó anteriormente, la gira de ‘Los Muchachos’ continúa por Azogues, Ecuador y a finales de noviembre se presentarán en Ciudad de México para continuar por ciudades como Areuipa, Quito y finalizar en Tequesquitengo, México.

Piso 21 regresará con todos sus éxitos hasta el mes de febrero con un show en Miami, Florida.