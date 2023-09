Llane contó la verdad acerca de su salida de Piso 21: "no me gustan las cosas fáciles”

Juan David Castaño, más conocido por su nombre artístico Llane, es un cantante colombiano que se dio a conocer en la industria musical por ser parte de una de las agrupaciones más distinguidas de género urbano en el país: Piso 21.

Su trayectoria musical con la banda colombiana le abrió las puertas no solo para colaborar con grandes referentes del reguetón como Maluma, Paulo Londra, Manuel Turizo, entre otros, sino también para incursionar diferentes escenarios artísticos en donde logró ser parte de uno de los nominados a los premios Latin Grammy.

A pesar del auge y la gran acogida que estaba recibiendo el antioqueño, por parte del público, al pertenecer a una de las agrupaciones más distinguidas del país, decidió anunciar, en el año 2019, su retiro de Piso 21 para comenzar su carrera como solista.

Por supuesto, la inesperada noticia paralizó a más de un fanático y dejó perplejo a varios espectadores que además de deleitarse con su música, admiraban el éxito que habían trazado a lo largo de su carrera como grupo musical.

Ante su despedida, varias personas comenzaron a especular sobre su retiro y empezaron a buscar razones que coincidieran con la decisión que tomó el hombre de 33 años.

Aunque Llane aseguró que los motivos de su partida se debían al deseo de querer explorar cosas nuevas, muchos de los seguidores no quedaron satisfechos con la respuesta y empezaron a deducir que, posiblemente, el artista antioqueño podría estar arrepentido de haber tomado esa determinación justo cuando la agrupación crecía desenfrenadamente.

Sin embargo, estos rumores fueron diluidos cuando Llane reveló en una entrevista con la periodista Eva Rey, las causas por las que decidió partir de Piso 21.

¿Llane se arrepiente de haber dejado la agrupación?

Durante la conversación que mantuvo con la española, el cantante paisa reveló algunos detalles de su vida personal y su carrera profesional. Como pormenores de esta última etapa, la presentadora no pensó dos veces en preguntarle acerca de su participación en Piso 21.

Una de las preguntas que no dudo en hacerle fue si se arrepintió de haber dejado el grupo musical con el que había estado durante más de 10 años. Ante este interrogante, el intérprete de ‘Cuenta conmigo’ respondió con completa claridad y ‘sin pelos en la lengua’.

“A mi no me gustan las cosas fáciles. Obviamente, si yo siguiera ahí, todo sería mucho más fácil, pero la vida no solamente es dinero y fama, y creo que yo vengo como en un aprendizaje de vida. En estos días tuve la oportunidad de cantar en la Fórmula 1, que nos encontramos, me doy cuenta que soy demasiado diferente, y que soy ya el Llane y ellos son Piso 21”, afirmó.

Asimismo, confesó que tantos sus excompañeros como él están en caminos muy distintos.

“No me arrepiento porque cuando los veo cantando lo que ellos cantan, yo no me veo cantando eso, me veo cantando hasta lo que canté, hasta ‘Te vi’, pero de ahí en adelante, no. Me siento demasiado feliz cantando lo que yo hoy en día canto, y eso me da una muestra de que estoy haciendo las cosas bien”, puntualizó.

Por último, Rey le preguntó al paisa si antes, cuando estaba en Piso 21, le iba mejor en cuestiones de dinero y fama, a lo que Llane respondió afirmativamente sin dudar.