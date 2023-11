El homenaje de Anahí a Karol G en concierto de RBD en Medellín que ilusionó a los fans

Este 5 de noviembre, RBD se presentó por tercera vez consecutiva en el Atanasio Girardot de Medellín. Anahí, Christian, Maite, Dulce María y Christopher se volvieron a presentar ante más de 40 mil personas para cantar y recordar las canciones que los llevaron al éxito.

Durante los tres días, los integrantes de RBD han ofrecido emocionantes momentos durante cada uno de sus conciertos, no solo por cantar clásicos como ‘Tras de Mí’, ‘Enséñame’, ‘Sálvame’, ‘Rebelde’ y más, sino porque cada uno de ellos se ha encargado de dejar un mensaje de agradecimiento y amor a sus fanáticos.

Por su parte, Anahí ha sido una de las artistas que más ha causado emotividad en los conciertos por sus sentidas palabras. En la primera fecha, Anahí expresó su amor por Colombia, en el siguiente concierto, habló sobre la solidaridad con las mujeres y la importancia de que no sigan siendo víctimas de la violencia o la inseguridad.

“Hoy mi mensaje es por un mundo sin miedo, es por un mundo donde las mujeres puedan salir a la calle sin miedo, es por un mundo donde las madres no tengan miedo de qué le va a pasar a sus hijas, hoy va por cada mujer que ha sido violentada en este país, en México y en el mundo. No tengas miedo, no estás sola. Te amo Colombia”, dijo Anahí durante uno de los conciertos de RBD en Medellín.

Anahí dedicó emotivas palabras a Karol G

Desde que se supo que RBD vendría a Colombia, específicamente a Medellín, muchos fanáticos pensaron que Karol G se presentaría en uno de los conciertos de la agrupación mexicana. Sin embargo, hasta la tercera fecha de Rebelde, la Bichota no ha llegado a Atanasio Girardot.

Aunque Karol G no se ha presentado en ninguno de los tres primeros conciertos de RBD en Medellín, Anahí no quiso dejar pasar la oportunidad y le hizo un sentido homenaje a la paisa con el que muchos pensaron que de un momento a otro la Bichota saldría al escenario.

Con un vestido rosado que decía: “Te amo, Bichota”, Anahí salió al escenario y le dedicó unas cortas, pero sentidas palabras a la paisa. La cantante se refirió al amor y al respeto que sentía por la Bichota y su familia.

“Colombia, Papa G, Carolina, amor con amor se paga, mi reina te quiero, tú y yo por siempre”, dijo Anahí.

Ante las palabras de Anahí, el público enloqueció pensando que la Bichota saldría en algún momento al escenario. Sin embargo, durante esta tercera fecha Karol G no estuvo presente y muchos esperan que para el cierre de su estadía en Medellín la paisa salga junto a RBD.

Anahí compartió el video de sus palabras a Karol G en su cuenta de Instagram y la Bichota le contestó con otro emotivo mensaje.

"No existen palabras. Tu y yo X100pre", escribió la paisa.