Karol G respondió al homenaje que le hizo Anahí en Medellín con tierno mensaje: "Mi reina"

Cada uno de los conciertos de RBD en Medellín ha quedado en los corazones de sus miles de fanáticos. Sin embargo, el de este 5 de noviembre fue aún más emotivo para algunos, especialmente para Karol G, quien recibió un sentido homenaje por parte de su gran amiga, Anahí.

Aunque la Bichota no estuvo en el concierto de RBD en Medellín, como se llegó a pensar en un principio, Anahí la tuvo muy presente durante su tercer concierto y hasta le dedicó un sentido mensaje.

Te puede interesar: Así sonó ‘Rebelde’ de RBD en Medellín; el público enloqueció con la canción

Justo cuando salió a cantar sola, Anahí lució una camiseta larga con un tierno mensaje que iba dirigido a Karol G. “Te amo, Bichota”, eran las palabras que se leían en el atuendo de la artista mexicana.

Asimismo, Anahí aprovechó para nombrar a Karol G y demostrarle el amor y el respeto que sentía por ella.

“Colombia, Papa G, Carolina, amor con amor se paga. Mi reina, te quiero, tú y yo por siempre”, dijo Anahí.

Karol G le respondió a Anahí con profundo mensaje

Luego del emotivo momento que protagonizó Anahí en el concierto de RBD en Medellín, Karol G no pasó por alto el homenaje que le hizo su amiga y compartió en sus redes sociales un profundo mensaje dedicado a la mexicana.

“Anahí, Mi reina. Quiero compartirte lo profundamente feliz, sorprendida y conmovida que me siento al ser honrada por ti. En un mundo donde la competencia y los intereses personales suelen dominar; es un verdadero regalo encontrar a alguien que genuinamente reconozca el impacto y valor que tienen otras personas en su vida”, se lee al principio del mensaje de Karol G a Anahí.

Luego, le agradeció por acordarse de ella durante el concierto de RBD en Medellín y brindarle ese sentido homenaje.

Mira también: Así sonó ‘Rebelde’ de RBD en Medellín; el público enloqueció con la canción

“Saber que a pesar de que estas viviendo un momento tan sublime en tu carrera, te acordaste de mí, pensaste en mí y planeaste un detalle que me iba a hacer sentir exactamente cómo me siento ahora... No encuentro las palabras para describir el sentimiento, la gratitud y la alegría que siente mi corazoncito en este momento”, escribió la Bichota.

Finalmente, le agradeció por su amistad y recordó la conexión que han tenido juntas. Además, compartió el video de aquella vez en la que Anahí la acompañó en el escenario a cantar ‘Sálvame’ en uno de sus conciertos.

“Me hace muy feliz saber que valoras y aprecias todo lo que nos pasó juntas tanto como yo. Gracias, de todo corazón, por este gesto y espero que nuestra amistad y conexión sigan así de especiales con el pasar del tiempo. Tú y yo por siempre”, finalizó Karol G.