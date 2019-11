Selena Gómez estaría enamorada de otra mujer, según una vidente

Mhoni, una polémica futuróloga, expresó en un vídeo llamado "Revelaciones del mes de noviembre" en su canal de YouTube que la cantante Selena Gómez se enamoraría de una mujer. Según la vidente, esto causará un gran revuelo en el mundo del espectáculo, aunque no tiene nada malo.

"Va a seguir en el top ten en todos los sentidos, mejor música, empieza una serie, definitivamente se reinventó y dejó atrás a Justin Bieber" La vidente asegura que Selena se termina de sacar del corazón a Justin Bieber y se interesa en otra persona, pero esta vez sería una mujer.

Recientemente Selena Gómez lanzó 'Lose You To Love Me' y 'Look At Her Now', canciones que por sus letras parecen ser para su ex Justin Bieber.