Modelo estadounidense prometió a sus seguidores una foto de ella desnuda si votan a favor de Joe Biden

Una conocida modelo y cantante estadounidense llamada Tana Mongeau hizo una polémica publicación en la que prometía a sus seguidores una foto desnuda si votaban por un candidato en específico. El anuncio sorprendió a sus fanáticos, pues en menos de un mes serán las elecciones en ese país.

El próximo 3 de noviembre se disputará la presidencia entre el republicano Donald Trump, actual mandatario de Estados Unidos, y el demócrata Joe Biden. Sin embargo, la tormenta política es tan agitada en este momento, que los famosos en ese país están invitando a votar por alguno de los candidatos.

Ese es el caso de la modelo Tana Mongeau, quien recientemente entró a la plataforma OnlyFans y prometió desde allí a sus seguidores "un regalo si votan por Biden". La recompensa que prometía Mongeau era una foto desnuda.

Esa misma publicación la compartió en su cuenta de TikTok y en Instagram. Sin embargo, horas después la borró.

Después de la polémica publicación de la modelo, la Universidad de Cornell le dijo a la revista británica Dazed que "cualquiera que haga una oferta para votar o retirar el voto puede enfrentarse a dos años de cárcel". Por esa razón se cree que la Tana borró sus publicaciones.

Lo cierto es que en estas elecciones las redes sociales han sido más estrictas con la difusión de noticias falsas. De hecho, a la modelo ya le retiraron la cuenta verificada de YouTube y sus seguidores creen que se debe a sus publicaciones para invitar al voto por el candidato Biden.