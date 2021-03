¡Pocos saben esto! Karol G tiene una hermana de la que nunca ha hablado

La mujer, Katherine Giraldo es producto de una relación extramarital por parte de su papá, “hace casi dos años no hablo con él”, dijo Katherine cuando le preguntaron por su padre en una entrevista concedida al programa colombiano ‘Lo sé todo’.

“Quizás ellos me sacaron de su realidad, pero no han salido de la mía."

"Tuve algunos comportamientos que no estuvieron muy bien en esa época (cuando falleció su madre), porque me sentí súper libre y me desboqué, pero todos cometemos errores. Ahí fue donde surgió todo este distanciamiento", dijo Katherine en la entrevista al programa 'Lo sé todo'.

Sin embargo, la mujer sostiene una relación con sus otras dos hermanas, Jéssica y Verónica, sus intenciones no es sacar provecho de este suceso sino poder acercarse nuevamente a su familia.

Katherine aseguró en la entrevista que a pesar del distanciamiento que tuvo con su padre el siempre fue bueno con ella y que siempre fue un “padre presente”, estuvo con ella en su infancia y en su adolescencia. También expresó ser fan número uno de su hermana Karol G y que celebra todos sus triunfos.