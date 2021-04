¡Cuidado! WhatsApp revela las razones por la que tu cuenta puede ser bloqueada

WhatsApp, la aplicación de mensajería instantánea más utilizada en el mundo, la cual ha sido duramente criticada por sus nuevas políticas de privacidad, reveló algunas de las razones por las que puede bloquear de manera temporal o permanente una cuenta.

La aplicación ya reveló qué les pasará a las personas que no acepten sus nuevos términos y condiciones, además, aseguró que los usuarios que la usan deben cumplir ciertos requisitos.

El portal especializado WabetaInfo realizó un informe en el que explico los motivos que podrían hacer que una cuenta de WhatsApp sea bloqueada de la plataforma y no se le permita el acceso.

Bloqueos temporales:

Las personas que pueden ser baneadas de manera temporal son aquellas que usan extensiones no oficiales, como WhatsApp Plus, que afectan la privacidad, las que crean frecuentemente grupos con personas que no tengan su número de contacto guardado, las que envían muchos mensajes en una lista de difusión o las que han sido bloqueadas por varios contactos recientemente.

Bloqueos permanentes:

Los usuarios que perderán sus cuentas de manera permanente son aquellos que ejecutan acciones automatizadas y masivas, que tienden a ser sospechosas, y de los que se han recibido reportes o denuncias por otros contactos.

