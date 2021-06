Muster Sowoozoo 2021: ¿Cómo y dónde ver online a BTS en vivo?

El 13 y 14 de junio se llevará a cabo 'Muster Sowoozoo', el esperado concierto con el que Jin, RM, Suga, J-Hope, V, Jung Kook y Jimin celebrarán los 8 años de debut de BTS.

Con ‘FESTA’ y dos conciertos virtuales, los artistas coreanos conquistarán a su ARMY interpretando grandes canciones como 'Butter', 'Daechwita', 'Film Out', entre otras.

Luego del éxito de Map Of The Soul ON-E, los cantantes quieren seguir emocionando a sus seguidores, que se han caracterizado por ser los más fieles y firmes alrededor del mundo.

Aún no se sabe cómo será el formato de 'Muster Sowoozoo', pero de acuerdo con BigHit, el segundo día de concierto la boyband interpretará canciones en otros idiomas diferente al nativo.

¿Cómo y cuándo ver 'Muster Sowoozoo'?

El concierto será el primer pago de la banda en este 2021. En Colombia empezará el próximo 13 de junio a las 4:30a.m. y en Argentina a las 6:30a.m.

Se podrá ver a través de un link que se les dará a los fanáticos a la hora de adquirir las boletas y habrá diferentes cámaras y modalidades para ver a BTS, como HD y 4K.

¿Cómo adquirir las boletas para ver a BTS?

Para adquirir boletas del 'Muster Sowoozoo' se debe registrarse en la aplicación https://weverse.io/ y crear una cuenta.

Precios 'Muster Sowoozoo':

Muster Sowoozoo (Single View) 13 de junio, $168.946 (pesos colombianos) $46,10 dólares.

Muster Sowoozoo (Single View) 14 de junio, $168.946 (pesos colombianos) $46,10 dólares.

Muster Sowoozoo (Single View) 13 y 14 de junio, $301.946 (pesos colombianos) $83,70 dólares.